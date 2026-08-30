Анджелина Джоли приехала в Украину в третий раз? Предполагаемые фото актрисы и где ее заметили

Голливудская звезда Анджелина Джоли, вероятно, снова приехала в Украину. В сети появилось сразу несколько сообщений о ее появлении: сначала актрису якобы заметили во Львове, затем – в Тернополе, а уже 30 августа фото женщины, похожей на знаменитость, опубликовали в контексте Кременчуга.

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Впрочем, называть это третьим визитом Джоли в Украину пока рано – официального подтверждения нет. Первые сообщения о возможном приезде актрисы появились 29 августа в львовских Telegram-каналах.

В частности, "Типовий Львів" заявил, что Джоли якобы именно тогда направлялась в город.

"Эксклюзивная информация: Анджелина Джоли в эти минуты подъезжает к Львову – наши подписчики говорят, что видели ее в сопровождении охраны", – написали авторы канала.

Доказательств этому, однако, не привели. Впоследствии в сети появилась уже другая версия о том, где находилась голливудская звезда.

В тернопольском Telegram-канале "Файне місто" заявили, что Джоли якобы посетила ресторан "Старий Млин". Само заведение опубликовало в Instagram видео с камер наблюдения, датированное 29 августа. На нем видна женщина, внешне напоминающая актрису. Она вместе со своим сопровождением заходит в ресторан и выбирает место за столиком.

Более того, представители "Старого Млина" прямо заявили, что их гостьей была именно Джоли. Они написали, что голливудская звезда попробовала традиционные украинские блюда.

"Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща", – намекнули в заведении на то, какое блюдо могла заказать актриса.

Впрочем, с этим видео есть важный нюанс. Лицо женщины невозможно разглядеть настолько четко, чтобы достоверно установить ее личность. Поэтому даже если она очень похожа на Джоли, стопроцентно утверждать, что это именно актриса, нельзя.

Уже 30 августа новая версия о местонахождении предполагаемой знаменитости появилась в Кременчуге. "Кременчуг Оперативный" опубликовал фото женщины в пальто и больших черных очках. Авторы сослались на подписчиков, которые якобы заметили Джоли в одном из торговых центров города.

"Анджелина Джоли в Кременчуге? Подписчики пишут, что заметили ее в одном из ТЦ", – говорилось в сообщении.

На фотографии действительно можно увидеть женщину, имеющую определенное сходство с голливудской актрисой. Однако и этот кадр не позволяет достоверно установить, кто именно на нем изображен.

Официальной информации о приезде Джоли в Украину пока нет. Сама актриса также не сообщала о своем местонахождении. Представители звезды также не подтверждали ее визит.

В то же время такой визит вполне вписывался бы в предыдущую историю отношений актрисы с Украиной. Джоли уже дважды приезжала сюда после начала полномасштабного вторжения.

В апреле 2022 года она неожиданно прибыла во Львов. Актриса посетила железнодорожный вокзал, где встречала людей, эвакуированных из районов боевых действий, пообщалась с переселенцами и побывала в медицинских учреждениях, где лечили раненых детей.

В следующий раз Джоли приехала в Украину в ноябре 2025 года. Тогда она побывала в Херсонской области и в прифронтовых населенных пунктах юга страны, где встречалась с местными жителями, семьями и детьми.

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