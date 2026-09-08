Анджелина Джоли тайно привезла в Украину сына от Бреда Питта: появились новые подробности и фото голливудской суперзвезды

Голливудская звезда Анджелина Джоли во время недавнего визита в Украину тайно привезла в Харьков своего 18-летнего сына Нокса, которого она родила от актера Брэда Питта. Парень потренировался в муай-тай вместе с украинскими защитниками, а сама голливудская звезда неожиданно посетила вместе с ним спортивный клуб и оставила там автограф.

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О визите Джоли и Нокса рассказали представители харьковского боксерского клуба в Instagram. Они опубликовали несколько фотографий, на одной из которых актриса позирует с сотрудниками заведения и своим сыном.

"Недавно, совершенно случайно, к нам в гости заглянула Анджелина Джоли. Ее сын Нокс вместе с защитниками провел тренировку по тайскому боксу", – говорится в посте.

В клубе отметили, что были приятно удивлены визитом голливудской звезды. По словам представителей заведения, Джоли интересовалась историей его возникновения, общалась с сотрудниками.

Актриса также оставила автограф на фирменной футболке клуба.

Визит в Харьков стал частью поездки Анджелины Джоли по Украине. Актриса побывала в нашей стране на прошлой и позапрошлой неделе, в частности посетила Тернополь, Кременчуг, Полтаву и Харьков. Это уже третий визит голливудской звезды в Украину после начала полномасштабного вторжения России.

Стоит отметить, что Нокс имеет непосредственное отношение к боевым искусствам. Сын Джоли и Питта уже давно занимается муай-тай, а ранее его замечали на тренировках в Лос-Анджелесе. Недавно юноша даже принял участие в поединке по тайскому боксу в США.

Во время боя юноша удивил иностранцев сходством с отцом. Его атлетическое телосложение и образ бойца напомнили поклонникам Брэда Питта в культовом фильме Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" 1999 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о приезде Анджелины Джоли в Полтаву. Актрису заметили в одном из местных заведений за завтраком, но фотографироваться со звездой запретили.

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