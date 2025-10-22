Андрей Кравченко, у которого кризис среднего возраста, признался, на какую дорогую покупку его потянуло: родители и коллеги категорически против

Украинский певец Андрей Кравченко, которому сейчас 35 лет, поделился личными переживаниями, связанными с возможным наступлением "кризиса среднего возраста" и желанием приобрести мотоцикл. Такое стремление артиста категорически не поддерживают его родные и команда.

В интервью "Суспільне Культура" артист рассказал, что всегда найдет возможность потратить значительные средства в вещи, связанные с творчеством, поэтому покупка двухколесного транспорта каждый раз откладывается.

"Говорят, когда у мужчины есть кризис среднего возраста, он хочет мотоцикл. Я не знаю, куплю ли я его куплю, если честно, потому что лучше я что-то сделаю – какую-то новую песню выпущу или сниму клип. Сейчас нет возможностей сделать все, что я хочу. Есть другие задачи, другие задачи. Но мотоцикла хочется", – добавил певец.

В частности, по словам артиста, он сталкивается с категорическим неприятием идеи родными и коллегами.

"Все говорят: не покупай. Возможно, боятся за меня. Родители говорят: "Да ты что, ты как дашь газу!" Я им отвечаю: "Да я уже сколько за рулем езжу! С 19 лет. Я не даю газа". Но ведь это мотоцикл. В команде говорят: "Не надо он тебе. Мы переживаем". В ответ: "Я буду потихоньку ездить", – пересказал свои диалоги Кравченко.

Певец также высказал мнение, что его "кризис среднего возраста" будет продолжаться. Однако на эмоциональном уровне он до сих пор чувствует себя ребенком.

"Это классно – чувствовать себя всегда ребенком. Я чувствую себя в душе до сих пор каким-то шкодником", – подытожил певец.

