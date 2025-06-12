Андрей Кравченко впервые рассекретил свой семейный статус: есть ли у певца жена и дети

Украинский певец Андрей Кравченко, который на протяжении длительного времени избегал каких-либо комментариев относительно своей семьи, впервые приоткрыл завесу личной жизни. Артист признался, что состоит в браке с любимой женщиной, а также воспитывает сына.

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Сейчас знаменитость решил не вдаваться в подробности романтических отношений с женой, а также не раскрывать имена членов своей семьи, поскольку сильно их оберегает. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина.

Андрей Кравченко считает избранницу своим лучшим другом. Певец может рассказать любимой всю информацию о себе и старается ничего не скрывать. Он убежден, что семья это довольно "сложный институт", который необходимо беречь и не выносить на всеобщее обозрение. Знаменитость придерживается позиции, что счастье любит тишину.

В частности, как отметил артист, его жена старается избегать публичности, а он полностью поддерживает ее решение. Звезда сказал: "Не все партнеры хотят, чтобы об этом говорили, поэтому я и не говорю. Если будет согласие с обеих сторон, вот, возможно, тогда я и скажу что-то".

Немного рассказал Андрей Кравченко и о своем сыне. Сейчас наследнику исполнителя 10 лет и он находится в Украине.

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