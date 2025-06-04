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Алексей Гнатковский назвал людей-"феноменов" современной Украины, которые ходят среди нас: они более патриотичны, чем я

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Алексей Гнатковский назвал людей-'феноменов' современной Украины, которые ходят среди нас: они более патриотичны, чем я

Украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский назвал настоящими героями современности тех, кто, несмотря на сложное прошлое и окружение, осознанно переходит с русского языка на украинский. По его мнению, именно такие люди являются примером глубокой внутренней трансформации и настоящей любви к Украине.

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Актер считает, что именно эти языковые "неофиты" – люди, которые сознательно меняют свою языковую идентичность, – являются самым показательным примером того, как украинское общество самоорганизуется и объединяется, несмотря на трудности. Он отмечает в интервью Маше Ефросининой, что такая перемена – это не только о языке, но и о выборе ценностей, осознании себя украинцем и готовности выстоять несмотря на осуждение со стороны семьи, коллег, близких.

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"Эти люди, которые были русскоязычными, русифицированными, переходят на украинский язык, они для меня большие патриоты, чем я. Потому что я вырос в тепличных условиях. Я из Франковска, мне с детства мама колыбельные пела. Мы ходили колядовать, я понимал, кто такой Бандера, у меня есть портреты Шевченко и Франко. Ну, то есть я вырос в этом. А люди выросли в агрессивной среде. И когда ты переходишь в агрессивной среде на украинский с русского, то сопротивление идет со всех сторон на тебя, начиная от твоих коллег на работе и семьи", – сказал Гнатковский.

Он добавил: "Эти люди, которые переходят с русского на украинский, это просто феномен современной Украины. Это пример современной Украины. Это пример того, как мой народ соединяется".

Алексей Гнатковский назвал людей-"феноменов" современной Украины, которые ходят среди нас: они более патриотичны, чем я

Знаменитость также развенчал популярный миф о том, что украинское общество разобщено. По его словам, ощущение раскола в значительной степени формируют информационные каналы и социальные сети.

"Наше общество не разобщено, оно крепкое, но оно считает себя разобщенным, потому что мы читаем (провокационные. - Ред.) Telegram-каналы, а из своей будки лаять – мастаки. Все что-то хотят прокомментировать. Но если к делу, то нет", – подчеркнул актер.

В своем обращении Гнатковский четко озвучил настоящую угрозу, которая стоит перед Украиной: "Нас хотят убить россияне. Не Порошенко, не Зеленский привел эту войну, не коррупционеры. Они плохие, коррупционеры, но не они напали с автоматами. Буквально, русские пришли, хотят нас убить. Каждый россиянин хочет нас убить. Чего? Потому что мы украинцы".

Алексей Гнатковский назвал людей-"феноменов" современной Украины, которые ходят среди нас: они более патриотичны, чем я

Он отметил, что видит личную ответственность каждого в том, чтобы укреплять страну не громкими лозунгами, а конкретными ежедневными действиями – даже мелкими, но последовательными.

"Ты берешь свою ниву и вспахиваешь ее один. Имеешь плуг – плугом, имеешь лопату – лопатой копаешь понемногу. И твой сосед смотрит и думает: "Он взялся пахать, и я стану". И нас уже двое. А посмотрят еще: "Они же пашут, (и я присоединюсь. – Ред.) и нас будет больше". А те, кто пил под плотом, ну и пил. А может мы так выпашем, что у нас будет выходной, и мы придем, и того, кто под плотом, возьмем, и умоем, и дадим хлеба свежего, и посадим за один стол с нами. И может он и пьяный будет, и "штокать" будет, и "гдекать" будет, но будет за одним столом сидеть и поймет: "О, это хорошие люди, с ними надо сидеть". Так мне выглядит этот личностный уровень", – подытожил актер.

Алексей Гнатковский назвал людей-"феноменов" современной Украины, которые ходят среди нас: они более патриотичны, чем я

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью. Прямо со сцены актер отметил: ежедневно наша страна страдает от полномасштабного вторжения, которое начала Россия, поэтому каждый украинец обязан защищать Родину, независимо от того, находится на фронте или в тылу.

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