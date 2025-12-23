Актер-воин Даниэль Салем и певица Lida Lee начали встречаться и показали дом, где прятали свою любовь от лишних глаз

Актер, ведущий и военнослужащий Даниэль Салем и певица Lida Lee официально подтвердили свои романтические отношения. Пара впервые открыто показала совместные моменты из личной жизни и дом, в котором они долгое время скрывали свою любовь от публичности.

Видео дня

Подтверждением романа стала премьера песни Lida Lee "Схожі" и клипа к ней. В видео появляются кадры из повседневной жизни пары: совместные объятия, домашние вечера, трапезы и отдых в доме, где влюбленные проводили время вместе без посторонних глаз.

В описании к клипу указано, что новый трек является личной историей двух людей. По словам артистки, это первая работа, в которой она откровенно говорит о своих чувствах и отвечает на вопросы об отношениях с Даниэлем Салемом.

"Эта премьера для меня – особенная. Я впервые говорю о своих отношениях на языке песни. Впервые признаюсь, что влюблена. Впервые так откровенно открываю свою душу", – рассказала певица.

После выхода клипа певица также опубликовала в Instagram совместное фото с Даниэлем Салемом, сопроводив его короткой подписью: "Больше не друзья..." Именно это сообщение окончательно расставило точки над "і" в вопросе их отношений.

Неделю назад Даниэль Салем комментировал слухи о романе с певицей во время общения с журналисткой проекта "Утро в большом городе" на музыкальной премии. Тогда он подчеркивал, что между ними только дружеские и профессиональные отношения, называя Lida Lee талантливой певицей, соведущей и близкой подругой.

В то же время в шоу-бизнесе давно обращали внимание на тесное общение пары. Во время полномасштабной войны Салем и Lida Lee значительно сблизились: они часто проводили время вместе, а когда шоумен находился на фронте, артистка ухаживала за его собакой. Это и стало основанием для многочисленных предположений о романе. Более того, пара вместе вела телепрограммы на музыкальном канале М1.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даниэль Салем добровольно стал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны. Он проходит службу в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!