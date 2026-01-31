'А вы попробуйте там пожить'. Актриса Татьяна Малкова вступилась за украинцев, которые говорят на русском за границей

Актриса Татьяна Малкова ("Конотопская ведьма", "Вкус свободы", "Испытательный срок", "Корпорат") после начала полномасштабной войны нашла временное убежище от войны в Польше и сейчас живет между двумя странами. Актриса откровенно призналась, что когда слышит за границей от беженцев русскую речь, не спешит их осуждать.

Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. По мнению Малковой, для многих украинцев русский – это не принцип, а привычка, которая держится на стрессе и адаптационном шоке.

"Конечно, я слышу русский язык за рубежом, – говорит Татьяна Малкова. – Потому что многие украинцы до войны общались на русском, и те, кто переехал, продолжают это делать. Это их привычка, которая дает ощущение хоть какой-то опоры в новой среде. Иногда людям, которые остаются в Украине, трудно это понять".

По словам актрисы, жизнь за границей – это не так легко, как можно представить себе со стороны. "Здесь – жизнь под бомбами. Но там тоже сложно: надо наладить быт, найти работу, адаптировать детей, объяснить им, что происходит. Это совсем непростая жизнь. Меня очень задевает, когда кто-то говорит: "Ты же уехала – тебе там легко". А вы попробуйте там пожить реально, а не две недели на отдыхе", – объясняет Татьяна Малкова.

Артистка уверена, что русскоязычные украинцы не могут перейти на родной язык – не из-за равнодушия, а из-за стресса и перегрузки: "Нужно строить новую жизнь с нуля, и стрессов хватает. Поэтому я понимаю, что знать и говорить на родном языке важно, но не мне судить. Это их выбор".

Для семьи Татьяны Малковой языковой вопрос тоже был непростым: "Мои дети росли в русскоязычной семье, и когда мы переехали, общались на русском. Потом дочь говорила и на украинском, и на русском. Сыну было четыре года, он учил польский – и это было очень трудно: он не понимал детей в школе, никто не играл с ним, потому что все разговаривали на польском. Поэтому заставлять его говорить на украинском было нереально – это просто бы разрушило его внутренний мир. Поэтому было так: мы разговаривали с ним на украинском, он – на русском, а польский изучал параллельно. Но когда я взяла его на съемки в Закарпатье для проекта "Отпуск вслепую", он буквально за два дня перешел на украинский. Переход был плавным, без давления, без ультиматумов. Все происходило естественно".

