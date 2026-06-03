93-летняя Джоан Коллинз с ярким макияжем затмила всех на красной дорожке. Фото

Легендарная британская актриса Джоан Коллинз не прекращает поражать общественность своим непревзойденным внешним видом на публичных мероприятиях. 93-летняя знаменитость посетила премьеру своего нового фильма "Убийство в кругу друзей" (A Murder Between Friends) в стильном образе с эффектным макияжем, затмив всех присутствующих.

Видео дня

Звезда сериала "Династия" попозировала перед камерами фотографов на красной дорожке в стильном черном платье с фактурной юбкой. Гламура своему образу она добавила благодаря короткому пиджаку, воротник которого был задекорирован большим количеством мерцающих элементов.

Джоан Коллинз дополнила аутфит золотыми туфлями-лодочками на каблуках, а также аксессуарами. Актриса надела массивные серьги с драгоценными камнями, браслеты и несколько колец.

Не менее эффектным был и макияж звезды. Она нанесла на веки коричневые тени, а чтобы больше подчеркнуть взгляд, добавила стрелки. Помаду 93-летняя селебрити выбрала ярко-розового оттенка.

Что интересно, чтобы иметь такой впечатляющий внешний вид Джоан Коллинз не ограничивает себя жесткими правилами. Ранее звезда рассказывала, что никогда не делала уколов ботокса, а главными секретами своей красоты и молодости считает регулярные занятия спортом и качественное питание – она не придерживается диет, но в то же время старается не переедать.

"Я вижу, как эти люди пьют зеленые соки, едят капусту и киноа – все это на вкус как резаный картон. Зеленый чай просто отвратителен, это как чернила. Утром я выпиваю большую чашку чая и две чашки настоящего кофе. Мне кажется, что здорового питания стало слишком много", – говорила актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Династии" Джоан Коллинз предупредила женщин о популярной процедуре "красоты", которая искажает лицо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!