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93-летняя Джоан Коллинз с ярким макияжем затмила всех на красной дорожке. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
4,4 т.
93-летняя Джоан Коллинз с ярким макияжем затмила всех на красной дорожке. Фото
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Легендарная британская актриса Джоан Коллинз не прекращает поражать общественность своим непревзойденным внешним видом на публичных мероприятиях. 93-летняя знаменитость посетила премьеру своего нового фильма "Убийство в кругу друзей" (A Murder Between Friends) в стильном образе с эффектным макияжем, затмив всех присутствующих.

Звезда сериала "Династия" попозировала перед камерами фотографов на красной дорожке в стильном черном платье с фактурной юбкой. Гламура своему образу она добавила благодаря короткому пиджаку, воротник которого был задекорирован большим количеством мерцающих элементов.

93-летняя Джоан Коллинз с ярким макияжем затмила всех на красной дорожке. Фото

Джоан Коллинз дополнила аутфит золотыми туфлями-лодочками на каблуках, а также аксессуарами. Актриса надела массивные серьги с драгоценными камнями, браслеты и несколько колец.

Не менее эффектным был и макияж звезды. Она нанесла на веки коричневые тени, а чтобы больше подчеркнуть взгляд, добавила стрелки. Помаду 93-летняя селебрити выбрала ярко-розового оттенка.

93-летняя Джоан Коллинз с ярким макияжем затмила всех на красной дорожке. Фото

Что интересно, чтобы иметь такой впечатляющий внешний вид Джоан Коллинз не ограничивает себя жесткими правилами. Ранее звезда рассказывала, что никогда не делала уколов ботокса, а главными секретами своей красоты и молодости считает регулярные занятия спортом и качественное питание – она не придерживается диет, но в то же время старается не переедать.

"Я вижу, как эти люди пьют зеленые соки, едят капусту и киноа – все это на вкус как резаный картон. Зеленый чай просто отвратителен, это как чернила. Утром я выпиваю большую чашку чая и две чашки настоящего кофе. Мне кажется, что здорового питания стало слишком много", – говорила актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Династии" Джоан Коллинз предупредила женщин о популярной процедуре "красоты", которая искажает лицо.

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