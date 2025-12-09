79-летний Сильвестр Сталлоне впервые вышел на красную дорожку с тростью и напугал фанатов: что с ним произошло

Американский актер Сильвестр Сталлоне обеспокоил фанатов во время появления на церемонии награждения премии Центра Кеннеди. 79-летняя знаменитость впервые вышел на красную дорожку, опираясь на трость.

Видео дня

Как отмечает Radar Online, звезда боевиков вовсе не пытался скрыть палку от аудитории, а наоборот, уверенно позировал с ней перед фотографами. Он предстал перед публикой в стильном черном смокинге, а седые волосы уложил назад.

Общаясь с одним из журналистов актер заметил, что трость ему понадобилась из-за перенесенных в прошлом хирургических вмешательств: "У меня было восемь операций на спине. Еще одна впереди. Это дало результат".

Известно, что за время съемок в кинокартинах Сильвестр Сталлоне выполнил множество опасных трюков, из-за чего получил немало серьезных травм. Как рассказывал актер в одном из реалити-шоу, ему вставили металлическую пластину в шею, а также провели хирургическое сращивание позвоночника.

"Я делал глупые вещи. Я снимался в фильме "Неудержимые" и, как недоумок, выполнял 10 дублей, да сколько угодно. Один из ударов я почувствовал очень сильно. После этого фильма мое физическое состояние уже никогда не было таким, как раньше", – делился знаменитость.

Очень травматичным для Сильвестра Сталлоне оказался и проект "Рокки 4". Звезда настаивал на том, чтобы в кульминационной битве его партнер по ленте Дольф Лундгрен бил его в полную силу. Такое желание актера имело негативные последствия, ведь он оказался в реанимации.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как Сильвестр Сталлоне выглядел до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!