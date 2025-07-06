Сильвестру Сталлоне – 79: как выглядел актер до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность

Сегодня, 6 июля, голливудскому актеру Сильвестру Сталлоне исполнилось 79 лет. Знаменитость стал любимцем аудитории благодаря великолепной игре во многих успешных боевиках, среди которых "Рокки" и "Рэмбо", а его личность часто оказывается в центре внимания общественности. Нередко темой для обсуждения становится и внешность звезды, которую он несколько подкорректировал с помощью хирургического вмешательства.

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Актер откровенно признавался, что первую пластическую операцию сделал из-за проблем с нервами на одной стороне лица, которые возникли у него еще при рождении. Однако, как убеждены эксперты, он ложился под нож хирурга точно не один раз. OBOZ.UA покажет, как выглядел знаменитость до пластики.

Как рассказывал Сильвестра Сталлоне, врачи продемонстрировали непрофессионализм, когда принимали роды у его матери. Медики использовали специальные щипцы, чтобы помочь будущему актеру появиться на свет, однако допустили ошибку. Из-за этого нервы на левой стороне его лица были серьезно повреждены. Это повлияло не только на внешность Сталлоне, но и повлекло проблемы с произношением, что нередко приводило к травле знаменитости в школьные годы. Однако Сильвестр Сталлоне никогда не опускал рук, зато упорно работал и развивался.

Чтобы сыграть культовую роль Рэмбо, актеру пришлось сильно похудеть, из-за чего левая часть его лица начала обвисать. Тогда звезда и сделал пластическую операцию. Интересно, что во время реабилитации Сталлоне пытался позировать на камеру папарацци только правой стороной лица, чтобы не было видно шрама за левым ухом.

Однако пластические хирурги предполагают, что это далеко не единственное изменение, которое знаменитость делал со своей внешностью. Врач Адам Хамави отметил: "Кажется, с Сильвестром Сталлоне точно работали эксперты. Его четкая линия подбородка и подтянутая шея выглядят так, будто они были доведены до идеала хорошо выполненной подтяжкой нижней части лица". Другой специалист считает, что звезда мог сделать также подтяжку век и бровей.

Интересно, что на пластические операции актера "подсадила" его бывшая избранница, Дженис Дикинсон. Женщина гордо называла себя "первой в мире супермоделью", однако другие считали ее просто "ведьмой". Все из-за ужасного характера экс-возлюбленной Сталлоне и ее высокомерия по отношению к окружающим.

Пара познакомилась в 1994 году. Похоже, актер был просто очарован Дженис Дикинсон, поэтому начал заметно меняться, однако не внутренне, а внешне. Женщина любила экспериментировать со своим лицом, поэтому много раз ложилась под нож хирурга, что со временем сделал и сам Сталлоне.

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