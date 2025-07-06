УкраїнськаУКР
русскийРУС

Сильвестру Сталлоне – 79: как выглядел актер до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
402
Сильвестру Сталлоне – 79: как выглядел актер до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность

Сегодня, 6 июля, голливудскому актеру Сильвестру Сталлоне исполнилось 79 лет. Знаменитость стал любимцем аудитории благодаря великолепной игре во многих успешных боевиках, среди которых "Рокки" и "Рэмбо", а его личность часто оказывается в центре внимания общественности. Нередко темой для обсуждения становится и внешность звезды, которую он несколько подкорректировал с помощью хирургического вмешательства.

Видео дня

Актер откровенно признавался, что первую пластическую операцию сделал из-за проблем с нервами на одной стороне лица, которые возникли у него еще при рождении. Однако, как убеждены эксперты, он ложился под нож хирурга точно не один раз. OBOZ.UA покажет, как выглядел знаменитость до пластики.

Сильвестру Сталлоне – 79: как выглядел актер до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность

Как рассказывал Сильвестра Сталлоне, врачи продемонстрировали непрофессионализм, когда принимали роды у его матери. Медики использовали специальные щипцы, чтобы помочь будущему актеру появиться на свет, однако допустили ошибку. Из-за этого нервы на левой стороне его лица были серьезно повреждены. Это повлияло не только на внешность Сталлоне, но и повлекло проблемы с произношением, что нередко приводило к травле знаменитости в школьные годы. Однако Сильвестр Сталлоне никогда не опускал рук, зато упорно работал и развивался.

Сильвестру Сталлоне – 79: как выглядел актер до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность

Чтобы сыграть культовую роль Рэмбо, актеру пришлось сильно похудеть, из-за чего левая часть его лица начала обвисать. Тогда звезда и сделал пластическую операцию. Интересно, что во время реабилитации Сталлоне пытался позировать на камеру папарацци только правой стороной лица, чтобы не было видно шрама за левым ухом.

Сильвестру Сталлоне – 79: как выглядел актер до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность

Однако пластические хирурги предполагают, что это далеко не единственное изменение, которое знаменитость делал со своей внешностью. Врач Адам Хамави отметил: "Кажется, с Сильвестром Сталлоне точно работали эксперты. Его четкая линия подбородка и подтянутая шея выглядят так, будто они были доведены до идеала хорошо выполненной подтяжкой нижней части лица". Другой специалист считает, что звезда мог сделать также подтяжку век и бровей.

Интересно, что на пластические операции актера "подсадила" его бывшая избранница, Дженис Дикинсон. Женщина гордо называла себя "первой в мире супермоделью", однако другие считали ее просто "ведьмой". Все из-за ужасного характера экс-возлюбленной Сталлоне и ее высокомерия по отношению к окружающим.

Сильвестру Сталлоне – 79: как выглядел актер до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность

Пара познакомилась в 1994 году. Похоже, актер был просто очарован Дженис Дикинсон, поэтому начал заметно меняться, однако не внутренне, а внешне. Женщина любила экспериментировать со своим лицом, поэтому много раз ложилась под нож хирурга, что со временем сделал и сам Сталлоне.

Сильвестру Сталлоне – 79: как выглядел актер до пластики и что известно о женщине, которая убедила его изменить внешность

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 72-летнего Микки Рурка, который изменился до неузнаваемости, заподозрили в неудачной пластике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!