7-летний принц Луи вывел из себя Кейт Миддлтон на публике и получил два замечания: эксперт прочитал по губам причину

Торжественный парад Trooping the Colour, который состоялся 14 июня в Лондоне и собрал почти всех членов семьи монархов Великобритании, не обошелся без инцидентов. 7-летний принц Луи стал настоящей звездой мероприятия, ведь наблюдая за пролетом Королевских военно-воздушных сил, возбужденно махал рукой общественности и демонстрировал оживленную мимику. Такое поведение мальчика вывело из себя его маму, Кейт Миддлтон, поэтому она была вынуждена сделать сыну замечание.

Видео дня

Более того, как отмечает Marie Claire, успокоить маленького озорника пытался и его старший брат, принц Джордж. Он спокойно остановил активную жестикуляцию принца Луи, положив на него руку.

Однако Кейт Миддлтон отреагировала на выходку младшего наследника более строго. В объектив камеры одного из папарацци попал момент, где можно увидеть, что принцесса Уэльская немного раздраженно обращается к молодой королевской особе. Как отметил эксперт по чтению по губам Джереми Фримен в комментарии The Mirror, дело в том, что он начал дебоширить во время исполнения гимна Великобритании.

"Национальный гимн. Луис, встань", – сказала Кейт Миддлтон в соответствии с информацией, предоставленной специалистом.

После замечания он мамы принц Луи быстро исправил свое поведение. Он выпрямил спину и спокойно стоял на балконе Букингемского дворца до завершения гимна.

Похоже, что король Чарльз III отнюдь не был против такого забавного поведения внука. Монарх с улыбкой на лице наблюдал за 7-летним озорником.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Луи стал звездой сети после редкого выхода в свет в честь празднования 80-й годовщины Дня Победы Великобритании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!