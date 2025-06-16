7-летний принц Луи вывел из себя Кейт Миддлтон на публике и получил два замечания: эксперт прочитал по губам причину
Торжественный парад Trooping the Colour, который состоялся 14 июня в Лондоне и собрал почти всех членов семьи монархов Великобритании, не обошелся без инцидентов. 7-летний принц Луи стал настоящей звездой мероприятия, ведь наблюдая за пролетом Королевских военно-воздушных сил, возбужденно махал рукой общественности и демонстрировал оживленную мимику. Такое поведение мальчика вывело из себя его маму, Кейт Миддлтон, поэтому она была вынуждена сделать сыну замечание.
Более того, как отмечает Marie Claire, успокоить маленького озорника пытался и его старший брат, принц Джордж. Он спокойно остановил активную жестикуляцию принца Луи, положив на него руку.
Однако Кейт Миддлтон отреагировала на выходку младшего наследника более строго. В объектив камеры одного из папарацци попал момент, где можно увидеть, что принцесса Уэльская немного раздраженно обращается к молодой королевской особе. Как отметил эксперт по чтению по губам Джереми Фримен в комментарии The Mirror, дело в том, что он начал дебоширить во время исполнения гимна Великобритании.
"Национальный гимн. Луис, встань", – сказала Кейт Миддлтон в соответствии с информацией, предоставленной специалистом.
После замечания он мамы принц Луи быстро исправил свое поведение. Он выпрямил спину и спокойно стоял на балконе Букингемского дворца до завершения гимна.
Похоже, что король Чарльз III отнюдь не был против такого забавного поведения внука. Монарх с улыбкой на лице наблюдал за 7-летним озорником.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Луи стал звездой сети после редкого выхода в свет в честь празднования 80-й годовщины Дня Победы Великобритании.
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