Дразнил брата и мешал папе: 7-летний принц Луи стал звездой сети после редкого выхода в свет. Фото

Пока вся Великобритания праздновала 80-ю годовщину Дня Победы, самый молодой член валлийской семьи – принц Луи – неожиданно стал главным героем торжеств. 7-летний принц в очередной раз доказал, что даже в самые официальные события способен внести легкость, юмор и искренность, что массово привлекло внимание британцев в сети.

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В сопровождении своих родителей – принца Уильяма и принцессы Кейт – и старших брата и сестры, Джорджа и Шарлотты, Луи прибыл в Букингемский дворец, чтобы присоединиться к празднованию годовщины окончания Второй мировой войны. Несмотря на торжественный случай, мальчик остался верен себе – беззаботному, забавному и немного дерзкому. Сразу по прибытии, заняв свое место рядом с отцом, принц Луи решил, что не будет просто сидеть ровно. Он начал активно "помогать" отцу привести в порядок его военную форму, а также пародировал старшего брата.

Принц гладил плечо отцовской формы, сдувал воображаемую пыль и даже попытался расстегнуть пуговицу. Сцена выглядела так, будто он сам себя назначил главным помощником будущего короля. Один из пользователей соцсети X пошутил: "Принц Луи помогает своему отцу Уильяму на праздновании Дня Победы, смахнув пыль с униформы".

Особенной стала сцена, когда Луи начал активно дергать элементы формы Уильяма. Он то застегивал пуговицы, то расстегивал, то как будто что-то пытался "исправить". Всю затею завершал его коронный жест – вытянутый язык.

Однако на этом забавы не закончились. Когда принц Джордж элегантно откинул со лба свою челку, Луи, заметив это, мгновенно повторил движение в преувеличенной, комической манере. Казалось, он специально хотел привлечь к себе внимание, пародируя старшего брата.

В течение события Луи неоднократно показывал язык, кривлялся и крутился на месте. Его самой любимой игрой стало "копирование взрослых": каждый раз, когда принц Уильям что-то показывал рукой или наклонялся, Луи пытался сделать то же самое.

"Принц Луи такой безумно забавный", "Это был самый забавный момент, когда принц Джордж откидывал челку, а принц Луи скопировал ее в своей обычной забавной манере", "Культовый принц Луи" – писали пользователи соцсети Х.

Ранее OBOZ.UA писал, что появился традиционный портрет 7-летнего принца Луи в его день рождения. В последнее время внук Чарльза III не так часто появляется на публике, поэтому на фото можно заметить некоторые изменения в его внешности.

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