5 признаков, что 10-летнего принца Джорджа уже готовят к роли короля: от встреч с Елизаветой II перед ее смертью до 'умной' одежды

Сын герцогов Уэльских принц Джордж, которому летом исполнится 11 лет, уже готовится к роли короля Великобритании. Когда старший наследник кронпринца Уильяма пошел в школу, ему рассказали о престолонаследии, но вести себя на публике соответственно начали учить раньше.

Известный сайт для родителей CafeMom назвал основные признаки того, что маленького принца обучают поведению и обязанностям правителя с детства. По мнению экспертов, это до смерти делала и его прабабушка – королева Елизавета II.

Частные аудиенции

Британские СМИ со ссылкой на королевских инсайдеров рассказывали, что с 5 лет королева устраивала с Джорджем частные встречи, и это повторялось вплоть до ее смерти. Она уже тогда имела много правнуков, но особенное внимание проявляла к старшему из них, как к будущему королю. Возможно, во время этих встреч правительница делилась с ним опытом в той мере, в которой мог воспринять его детский разум.

Портреты и фото

В жизни британских правителей особое внимание уделяют портретам. Иногда из-за неправильного кадра может возникнуть громкий скандал, как недавно это случилось с мамой Джорджа Кейт Миддлтон. Так вот, в коллекции Виндзоров есть множество фото с королевой, Чарльзом, Уильямом и Джорджем, как с претендентами на корону. Сейчас престол занимает дедушка школьника, после его смерти это будет герцог Уэльский, а затем очередь дойдет и до Джорджа.

Публичные мероприятия

Для младшей сестры и брата будущего короля нет жестких требований посещать все официальные и светские мероприятия, хотя они и делают это часто вместе. С детства 10-летнего ребенка учат держать себя перед камерами и подданными, вести себя сдержанно и даже правильно махать рукой.

"Умная одежда"

Современная мода и услуги дизайнеров позволяют герцогам одевать детей в классические образы чуть ли не с пеленок. Однако только Джордж придерживается такого строгого дресскода и посещает большинство мероприятий в классических костюмах-двойках. Шорты, футболки, кроссовки почти всегда недоступны принцу, что намекает на его статус и роль в семье.

Особая роль в коронации

Чарльз III позаботился о том, чтобы приобщить Джорджа к процессу коронации, когда ему было всего 9 лет. Принца избрали на роль почетного пажа своего деда во время церемонии, но обычно такие обязанности дают школьникам, которым исполнилось от 10 до 13 лет. Отступление от традиций может означать, что правящий король стремился показать внуку вблизи, что когда-нибудь придется пережить и ему, чтобы еще крепче укоренить мысль о престолонаследии.

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