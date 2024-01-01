Сильные гены: на кого похожи дети Кейт Миддлтон, Меган Маркл и других королевских особ

Первый вопрос, который чаще всего интересует беременных – кто родится, мальчик или девочка. А второй – на кого малыш будет похож. Иногда случаются чудеса генетики: дети "заимствуют" от родителей настолько много черт, что становятся их "двойниками".

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Мы в материале OBOZ.UA сравнили фото юных принцесс/принцев и их родителей. Сходство, мягко говоря, поражает.

1. Кейт Миддлтон и принц Луи

5-летний принц Луи, наименьший ребенок в семье герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма, невероятно похож на свою маму в детстве. Не верите? Посмотрите на рождественское фото маленькой Кэтрин (в 1983-м) и изображение ее сына: те же пухлые щечки, форма губ и бровей, и даже прически почти одинаковые.

2. Принц Уильям и принц Джордж

10-летний принц Джордж, первенец Уильяма и Кэтрин, все больше и больше становится похожим на своего папу. Речь идет не только о манерах поведения и любви к строгим костюмам, но и о внешних чертах.

3. Принц Уильям и принцесса Шарлотта

8-летняя Принцесса Шарлотта, единственная дочь в семье Кейт и Уильяма – "копия" своего папы в детстве. Однажды герцог Кембриджский принял свое изображение за снимок Шарлотты. Это произошло в 2020-м году, во время посещения Брэдфорда. Тогда Уильям удивленно спросил жену: "Это правда я? Разве не похоже на Шарлотту? Очень заметное сходство".

4. Принц Гарри и принц Арчи

4-летний принц Арчи, первенец герцогини Меган Маркл и принца Гарри, больше всего черт "позаимствовал" от отца. Напомним, что еще до рождения мальчика, по словам Меган, при королевском дворе кое-кто беспокоился по поводу его цвета кожи. Тогда в нидерландском переводе книги Омида Скоби "Эндшпиль" (Eindstrijd) появилась информация, будто в расистский скандал попала Кейт Миддлтон. Однако Омид заверил, что в оригинальной работе не называл конкретного имени.

5. Принцесса Каролина и Шарлотта Казираги

В королевском роде Гримальди гены очень сильные. Так, Шарлотта Казираги, дочь принцессы Каролины, унаследовала от матери аристократические черты лица, тип фигуры и темно-каштановый цвет волос.

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