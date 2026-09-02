На свет появился первый внук Джона Леннона: 50-летний сын легенды The Beatles показал лицо первенца и раскрыл его благородное имя

50-летний Шон Леннон, сын покойного Джона Леннона, впервые стал отцом. Музыкант и его 39-летняя любимая Шарлотта Кемп Мул объявили о рождении сына 1 сентября, опубликовав первые фото малыша.

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"Шарлотта и я создали "Человеческую фасольку"! Его зовут Аврелий! Спасибо!" – кратко сообщил певец в Instagram.

Шон опубликовал три снимка из роддома. На первом он нежно держит сына, завернутого в белое одеяло. На втором артист позирует вместе с Шарлоттой и первенцем, а на третьем его возлюбленная лежит с малышом на больничной койке после родов.

Аврелий стал первым внуком Джона Леннона. Легендарный музыкант The Beatles погиб в 1980 году, когда его младшему сыну Шону было всего пять лет.

Имя, которое родители выбрали для мальчика, имеет древнеримское происхождение. Аврелий происходит от латинского Aurelius, связанного со словом aureus – "золотой". Его также трактуют как "блестящий", "сияющий", "благородный" или "величественный".

Шарлотта Кемп Мул также показала первые моменты жизни семьи после рождения сына. Она опубликовала серию снимков, на которых держит Аврелия в детских шлейках и гуляет с ним у воды.

"Мы создали человека! Я убеждена, что ДНК – это инопланетный агентский четвертичный код. Недосыпание только усиливает сюрреалистичность..." – прокомментировала женщина.

Шон Леннон и Шарлотта Кемп Мул вместе почти 20 лет. Они познакомились на фестивале Coachella в 2005 году, а с 2007 года находятся в отношениях. У пары, помимо семьи, также есть совместные музыкальные проекты. В частности, они выступали вместе в группе The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

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