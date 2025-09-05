26-летний комик Данил Повар, который зарабатывает до $7000 в месяц, объяснил, почему живет с мамой

Украинский комик и блогер Даниил Перетягин, более известный аудитории как Данил Повар, раскрыл, почему сейчас живет вместе с мамой. Дело в том, что 26-летний юморист родом из Каховки Херсонской области, что находится под оккупацией россиян, поэтому мать выехала к нему в Киев.

Как поделился интернет-деятель, она несколько раз возвращалась в родной город, однако теперь окончательно перебралась в столицу. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

По словам Данила Повара, к счастью, сейчас с их квартирой в Каховке все хорошо и она не повреждена. Семья не продает недвижимость по нескольким причинам. Прежде всего, лишившись жилья, будто теряется надежда на возвращение, а во-вторых, это совсем не выгодно. Однако жить в оккупации мама блогера больше не смогла, поэтому выехала через Крым. Проблем с россиянами у нее не возникало.

Как поделился Данил Повар, мама раньше два раза приезжала к нему в Киев, однако все же возвращалась в Каховку. В городе живет бабушка юмориста, которая в начале полномасштабной войны сломала копчик. Ей было необходимо лечение, поэтому мать блогера оставалась рядом. Тогда она не могла рассчитывать на своего мужа, который поддерживает РФ. Однако все же отец комика не отказался помочь.

"Бабушку она вылечила. Дед ходит в магазин, вдруг что. Даже отец живет с ними, потому что так ему не скучно", – поделился интернет-деятель.

Кстати, в свое время в одной квартире с Данилом Поваром жила и его сестра. Однако построить совместный быт им не удалось, поэтому они разъехались. Сейчас в квартире с блогером живет его двоюродный брат Егор, который, кстати, является его менеджером, и мама.

Сколько зарабатывает юморист

Рассказал Данил Повар и о своих доходах. По словам комика, в лучшие месяцы ему удается заработать до $7000, однако в среднем он получает около 4 тысяч долларов. Основной доход ему приносят выступления на корпоративах.

"Данила можно персонально пригласить на праздник. Один час присутствия, если это Киев, это 42 800 гривен включительно с налогами. Если на весь вечер – 85 600 грн. Даня приходит, поет песню, заряжает такой дурашливостью, со всеми фотографируется, и это где-то полтора часа. Если люди хотят, чтобы Даня остался за столом, пил, веселился, то это уже 85 600", – отметил Егор Повар.

