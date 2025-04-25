'Барахолка' в гостиной и белье на полу: комик Повар показал свою двухуровневую 'трэш-хату' в центре Киева, которую снимает за 12 тысяч грн

Украинский комик и блогер Повар Данил показал, как выглядит его жилье в центре Киева. Юморист проживает в двухуровневой квартире площадью 156 квадратных метров вместе со своим братом и его девушкой. Интернет-деятель отметил, что общая сумма аренды недвижимости в месяц составляет 18 тысяч гривен, однако из них он платит 12 000.

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Экскурсию своим жильем Повар провел для YouTube-проекта "По хатах". Комик заметил, что в его распоряжении находятся две комнаты. "Треш хата" блогера выглядит довольно неряшливо, ведь везде разбросаны различные предметы, а на полу лежит одежда и белье.

В квартире Повара Данила есть довольно большая гостиная, где расположен шкаф, диван и стол. Комната немного напоминает "барахолку", ведь там стоят вешалки с большим количеством одежды. Кстати, комик отметил: понимает, что сейчас покупает много вещей, ведь в детстве не имел такой возможности.

На кухне блоггера есть небольшой стол, холодильник, плита, кухонные приборы и шкафы. Повар признался, что мало времени тратит на приготовление пищи, ведь обычно покупает все в магазине или заказывает доставку.

Собственная комната комика находится на втором этаже. Там стоит большая кровать, шкаф и стол. Как и во всей квартире, в комнате интернет-знаменитости беспорядок.

В квартире комика есть две ванные комнаты, а также балкон.

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