20 лет муж и жена. Зеленские отпраздновали годовщину свадьбы: как изменились супруги

Ровно 20 лет назад, 6 сентября 2003-го, Владимир Зеленский и Елена Кияшко узаконили свои отношения. Сегодня президент Украины и первая леди страны празднуют свою фарфоровую свадьбу.

Видео дня

Правда, президентской чете не до празднований. Как и в прошлом году, по понятным причинам, они отказались от публичных поздравлений друг друга в соцсетях. Впрочем, OBOZREVATEL решил вспомнить историю их любви и показать, как изменились Зеленские.

Познакомились будущие супруги в родном Кривом Роге. Вместе они ходили в школу – в параллельные классы, но знакомы не были. А их судьбоносная встреча состоялась уже во времена студенчества.

Владимир и Елена случайно встретились возле кинотеатра, все в том же Кривом Роге. Между ними сразу появилась необъяснимая связь и молодые люди начали встречаться. Так они провстречались еще восемь лет, ведь звезда КВН никак не решался сделать любимой предложение. Позже в интервью он расскажет, что попросту боялся такого ответственно шага.

Уже через год после свадьбы семья Зеленских стала больше – у них родилась дочь Олександра. Сейчас ей 19 и она студентка киевского вуза. А в 2013-м у супругов родился сын – Кирилл. Сейчас о детях президента и первой леди мало что известно. Сообщалось, что несмотря на опасность, они остаются в Украине.

Не так давно Зеленская в откровенном интервью ВВС призналась, что она не живет вместе с мужем. Ее гложет тот факт, что она не может проводить с любимым человеком достаточно времени, а дети очень скучают по отцу.

Как писал OBOZREVATEL, 6 сентября состоялся третий Саммит первых леди и джентльменов, который в Киеве организовала Елена Зеленская. Событие этого года было посвящено психологическому здоровью, а также уникально тем, что его впервые посетили первые леди Сербии и Армении – стран, своей политикой выражающих определенную поддержку России. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!