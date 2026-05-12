16-летняя дочь погибшего телеведущего Макса Нелипы работает баристой и стала моделью в Израиле

Дочь погибшего телеведущего и военного Макса Нелипы Мария, которая уехала вместе с мамой и братом от войны в Израиль, работает там баристой и начала модельную карьеру. Контракт с агентством девушка подписала буквально в дни, когда стало известно о гибели отца.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала бывшая жена телеведущего Тома Нелипа. По словам Тамары, сейчас Мария учится в 10 классе.

"Подрабатывает после уроков – работает баристой недалеко от дома. Делает невероятно вкусный кофе. Год назад мы подписали контракт с модельным агентством. И это произошло буквально в те дни, когда не стало Макса. Маша колебалась: "Может, не стоит сейчас..." Но я успокаивала, говорила, что папа точно радовался бы ее успехам, гордился бы ею". Ее взяли в агентство, уже были первые съемки, будут какие-то начисления", – поделилась Тома Нелипа.

Мама Марии говорит, что дочь очень изменилась за последний год, повзрослела и стала более самостоятельной, однако до сих пор болезненно переживает потерю отца: "В последнее время у нас даже какая-то странная закономерность: какой бы фильм мы не включали, там обязательно появляется тема семьи – папы, мамы, семейных отношений. И она остро на это реагирует".

Также она вспомнила поездку в Киев осенью прошлого года, когда Мария получала посмертный орден отца от Владимира Зеленского. По словам Томы Нелипы, для дочери это было особое событие: "Маше очень хотелось поехать. Для нее это было нечто значительно большее, чем поездка – это была возможность побыть рядом с событиями, которые связаны с папой. И я тогда подумала об одной вещи: очень хочу, чтобы этот орден Маша передала старшему брату Артему, а он, когда завершит службу в израильской армии, приехал в Киев – к бабушке, на могилу к папе – и уже сам привез эту награду. Мне кажется, в этом было бы что-то очень правильное".

