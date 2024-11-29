112-летний бразилец был признан самым старым мужчиной в мире: в чем секрет его долголетия

Жоао Мариньо Нето из Бразилии стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, как самый старый мужчина в мире. Он стал преемником британца Джона Тинисвуда, ушедшего в засветы 25 ноября 2024 года в аналогичном возрасте.

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Как сообщает официальный сайт Книги рекордов, Жоао Мариньо сейчас 112 лет и 55 дней. Он родился в Марангуапе, штат Сеара, Бразилия, 5 октября 1912 года, и раньше был признан самым старым человеком в Бразилии и Латинской Америке. Рекордсмен также является последним живым мужчиной, родившимся в 1912 году.

Жоао родился в семье фермеров и переехал с родителями в сельскую местность Апуяреса. Когда ему было четыре года, он помогал отцу на полях. Его работа на ферме включала помощь по уходу за скотом и сбор фруктов с деревьев. Впоследствии бразилец женился на Жозефе Албано душ Сантуш (1920-1994), и у них родилось четверо детей – Антонио, Жозе, Фатима и Ванда.

Жоао пошел по стопам своего отца, возделывая землю, которую унаследовала его тогдашняя жена в Фазенди Массапе, чтобы выращивать кукурузу и бобы. Он также выращивал крупный рогатый скот, коз, свиней и кур. Позже у мужчины родилось еще трое детей – Винисиус, Жарбас и Консейсан – от второй жены Антонии Родригес Моура. Сейчас у Мариньо есть шесть живых детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Жоао говорит, что секрет его долголетия состоит в том, что его окружают хорошие люди, а его близкие всегда рядом. Рекордсмен также столкнулся с трудностями в своей жизни, пережив несколько сильных засух, поразивших его регион в течение многих лет. Но он упорно работал, чтобы построить финансово стабильную жизнь, накопив много активов, включая землю и дома.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что умер самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд. Что о нем известно – читайте здесь.

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