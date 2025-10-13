Заплатили тысячи евро за 'карту побега': на Буковине пограничники задержали группу мужчин, которые пытались сбежать в Молдову. Фото и видео

На Буковине, вблизи границы с Молдовой, сотрудники пограничной службы задержали группу военнообязанных мужчин, которые хотели незаконно покинуть страну. Нарушители купили за тысячи евро "карту побега".

Об этом сообщает Черновицкий пограничный отряд. В отношении задержанных оформлены административные протоколы о правонарушениях.

Сумма "услуги" составляла от 7 тыс. евро

Известно, что пограничный патруль заметил мужчин, которые двигались в направлении государственной границы с Молдовой на участке отдела "Сокиряны". Для их перехвата была выслана группа реагирования совместно с офицерами оперативного подразделения, которые задержали нарушителей за несколько сотен метров до границы.

Во время дальнейшей проверки пограничники установили, что пятеро задержанных являются жителями Харьковской, Черкасской, Запорожской областей и Киева. Они воспользовались услугами одного из Telegram-каналов для незаконного пересечения границы.

За электронную карту маршрута в обход официальных пунктов пропуска беглецы заплатили от 7 до 13 тысяч евро.

"В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении. Продолжаются мероприятия по установлению всех участников противоправной схемы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Буковине сотрудники Госпогранслужбы и полицейские задержали бывшего военнослужащего ГПСУ. Мужчина организовывал незаконное пересечение границы для уклонистов и получил 6500 евро от одного из "клиентов".

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября в столице задержали "турагента", который организовывал мужчинам выезд из Украины в Румынию за 13,5 тыс. евро. "Клиентам" он обещал безопасный трансфер в Черновицкую область, а оттуда – переход за границу пешком.

