Заманивали лживыми обещаниями: в Украине ликвидировали несколько схем незаконного 'бизнеса'. Фото и видео

Миграционная полиция совместно с европейскими коллегами ликвидировала схему трудовой эксплуатации, в рамках которой в аграрном секторе незаконно использовали труд иностранцев. В Украине освободили 13 граждан Узбекистана, которых удерживал в нечеловеческих условиях гражданин Китая.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небытов в Facebook. По его словам, операция проводилась в рамках общеевропейской кампании EMPACT, направленной на противодействие торговле людьми.

Полицейские установили, что потерпевших заманивали ложными обещаниями трудоустройства, а затем лишали свободы и заставляли работать за еду. Правоохранители быстро отреагировали: организатора схемы задержали, ему объявлено о подозрении, ведется следствие.

Кроме этого, в Киевской области разоблачили схему легализации иностранцев через фиктивные "ФОПы" и поддельные приглашения. В Киеве действовала другая группа, которая предлагала нелегальную "легализацию под ключ" – поддельные документы, незаконное пересечение границы и фиктивное трудоустройство.

Андрей Небытов подчеркнул, что подобные операции – это не только борьба с преступностью, но и защита будущего страны. Он отметил, что Украина не должна превратиться в центр для нелегальной миграции и торговли людьми.

