УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

София Закревская
Расследование
4 минуты
1,0 т.
'Бизнес' на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

В Одессе полицейские разоблачили наркокартель, члены которого изготавливали и поставляли особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP по всей стране и за границу. На этом злоумышленники зарабатывали миллионы гривен.

Видео дня

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Были задержаны пять участников картеля, среди них – несовершеннолетняя девушка.

Video Preview
"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

Подробности разоблачения наркокартеля

В группировку входили пятеро молодых людей: трое мужчин и две девушки, одна из которых несовершеннолетняя. Мужчины арендовали в Одессе частный дом и устроили в нем нарколабораторию, закупив специальное оборудование, прекурсоры и реактивы для изготовления особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP.

Девушки помогали осуществлять сбыт "товара". Для конспирации злоумышленники маскировали его в детские вещи и игрушки, пользовались "закладками" и чат-ботами, сервисами доставки и перевозок.

"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео
"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

Фигуранты действовали на территории Одессы, других регионов Украины и даже отправляли психотроп за границу. Деньги от клиентов поступали им на банковские счета и электронные кошельки, а затем переводились в криптовалюту и наличные.

Полицейские задокументировали ряд сделок злоумышленников и остановили отправку более 600 посылок на более чем 1200 доз психотропа, в частности, непосредственно в одном из пунктов пропуска на украинско-молдовской границе.

"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

В рамках расследования были проведены санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и в нарколаборатории.

"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

Во время операции правоохранители изъяли более 16 кг особо опасного психотропного вещества в твердом и жидком состоянии, более 3 кг различных наркотических средств, 250 литров прекурсоров, упаковочный материал, лабораторное оборудование, средства в разной валюте и другие доказательства. Общая стоимость изъятых веществ, по ценам "черного рынка", составляет почти 23 миллиона гривен. Они направлены на экспертизу.

"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео
"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

Что грозит наркоторговцам

Полицейские задержали фигурантов дела. На основании собранных доказательств им сообщено о подозрении, в зависимости от содеянного:

– в организации места для незаконного изготовления психотропных веществ, совершенной из корыстных побуждений группой лиц;

– незаконном изготовлении, приобретении, хранении оборудования, предназначенного для изготовления особо опасного психотропного вещества, совершенном по предварительному сговору группой лиц;

– незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, в особо крупных размерах;

– незаконном изготовлении, приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах, совершенном группой лиц, повторно;

– покушении на контрабанду особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах.

Согласно санкциям ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчинам суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения девушкам.

"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео
"Бизнес" на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

Следствие сейчас продолжается под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к сбыту наркотиков и психотропов. "Бизнесмены" ежемесячно зарабатывали на "товаре" 5 миллионов гривен. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!