'Бизнес' на продаже психотропов: в Одессе полиция разоблачила наркокартель с многомиллионным оборотом. Фото и видео

В Одессе полицейские разоблачили наркокартель, члены которого изготавливали и поставляли особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP по всей стране и за границу. На этом злоумышленники зарабатывали миллионы гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Были задержаны пять участников картеля, среди них – несовершеннолетняя девушка.

Подробности разоблачения наркокартеля

В группировку входили пятеро молодых людей: трое мужчин и две девушки, одна из которых несовершеннолетняя. Мужчины арендовали в Одессе частный дом и устроили в нем нарколабораторию, закупив специальное оборудование, прекурсоры и реактивы для изготовления особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP.

Девушки помогали осуществлять сбыт "товара". Для конспирации злоумышленники маскировали его в детские вещи и игрушки, пользовались "закладками" и чат-ботами, сервисами доставки и перевозок.

Фигуранты действовали на территории Одессы, других регионов Украины и даже отправляли психотроп за границу. Деньги от клиентов поступали им на банковские счета и электронные кошельки, а затем переводились в криптовалюту и наличные.

Полицейские задокументировали ряд сделок злоумышленников и остановили отправку более 600 посылок на более чем 1200 доз психотропа, в частности, непосредственно в одном из пунктов пропуска на украинско-молдовской границе.

В рамках расследования были проведены санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и в нарколаборатории.

Во время операции правоохранители изъяли более 16 кг особо опасного психотропного вещества в твердом и жидком состоянии, более 3 кг различных наркотических средств, 250 литров прекурсоров, упаковочный материал, лабораторное оборудование, средства в разной валюте и другие доказательства. Общая стоимость изъятых веществ, по ценам "черного рынка", составляет почти 23 миллиона гривен. Они направлены на экспертизу.

Что грозит наркоторговцам

Полицейские задержали фигурантов дела. На основании собранных доказательств им сообщено о подозрении, в зависимости от содеянного:

– в организации места для незаконного изготовления психотропных веществ, совершенной из корыстных побуждений группой лиц;

– незаконном изготовлении, приобретении, хранении оборудования, предназначенного для изготовления особо опасного психотропного вещества, совершенном по предварительному сговору группой лиц;

– незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, в особо крупных размерах;

– незаконном изготовлении, приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах, совершенном группой лиц, повторно;

– покушении на контрабанду особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах.

Согласно санкциям ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчинам суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения девушкам.

Следствие сейчас продолжается под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

