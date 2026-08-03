Заключила контракты на 11 млн рублей: директор фирмы помогала оккупантам и поплатилась

В Украине будут заочно судить директора строительной компании, которая после оккупации Крыма перешла на работу к врагу в соответствии с российским законодательством и заключила с оккупационными властями контракты на сумму свыше 11 млн рублей. По данным следствия, она выполняла работы для незаконно созданной "прокуратуры Херсонской области", чем способствовала функционированию оккупационной администрации.

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Об этом сообщил государственный проект "Хочу к своим" со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру. Специальное досудебное расследование по делу проводили сотрудники Управления СБУ в Херсонской области.

Выполняла работы для оккупационной "прокуратуры"

По информации следствия, после оккупации Крыма 42-летняя женщина зарегистрировала строительное предприятие в соответствии с российским законодательством и возглавила его. В дальнейшем компания вела хозяйственную деятельность во взаимодействии с оккупационными органами власти РФ.

В течение 2024 года предприятие заключило ряд договоров с так называемой "прокуратурой Херсонской области", которую россияне создали на временно оккупированной территории.

Речь идет о капитальном ремонте кровель, фасадов, систем электроснабжения и внутренних помещений административных зданий оккупационного органа в Геническе, а также о поставке автоматических ворот. Общая сумма контрактов превысила 11 млн российских рублей.

По версии правоохранительных органов, обвиняемая не только заключала договоры, но и обеспечивала их выполнение, а также получала прибыль от сотрудничества с представителями государства-агрессора.

Что грозит коллаборационистке

В прокуратуре отмечают, что такими действиями женщина способствовала работе оккупационных структур и укреплению их присутствия на временно оккупированной территории Херсонской области.

Ей инкриминируется коллаборационная деятельность (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Согласно санкции статьи, фигурантке грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемая находится в розыске, поэтому дело будет рассматриваться в порядке специального судебного производства в её отсутствие.

Как сообщал OBOZ.UA, украинского предпринимателя, владельца "Рубижанского картонно-тарного комбината" Геннадия Минина суд признал виновным в коллаборационистской деятельности. Бизнесмену назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с одновременным лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления в течение 10 лет.

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