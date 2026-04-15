УкраїнськаУКР
русскийРУС

Задержали на "горячем": в Украине помощников нардепов разоблачили на "схеме" для уклонистов. Фото

Катя Поплюйко
Расследование
2 минуты
771
Задержали на 'горячем': в Украине помощников нардепов разоблачили на 'схеме' для уклонистов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора "с поличным" задержали помощников народных депутатов на схемах по уклонению от мобилизации. За свои "услуги" злоумышленники брали 16 тыс. долларов с человека.

Видео дня

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 15 апреля.

"Служба безопасности совместно с ГБР и Офисом Генерального прокурора разоблачила на "уклоняющихся схемах" двух помощников действующих народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.

Задержали на "горячем": в Украине помощников нардепов разоблачили на "схеме" для уклонистов. Фото

Детали дела

По информации следствия, фигуранты предлагали военнообязанным за 16 тыс. долларов США избежать военной службы путем изготовления поддельных медицинских документов или организации выезда в ЕС в обход пунктов пропуска.

В частности, помощники народных депутатов предлагали клиентам фиктивные выводы военно-врачебных комиссий о непригодности к службе, справки об "инвалидности" и поддельные удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин.

Задержали на "горячем": в Украине помощников нардепов разоблачили на "схеме" для уклонистов. Фото

После получения полной суммы средств злоумышленники прекращали связь с клиентами и исчезали. Правоохранители задокументировали их действия и задержали при получении денег, а во время обысков изъяли телефоны с доказательствами и средства, полученные незаконным путем.

Задержали на "горячем": в Украине помощников нардепов разоблачили на "схеме" для уклонистов. Фото

Сейчас организаторам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Задержали на "горячем": в Украине помощников нардепов разоблачили на "схеме" для уклонистов. Фото

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации и разоблачили восьмерых организаторов сделок в разных регионах Украины. Дельцы предлагали военнообязанным за суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов США избежать призыва по поддельным документам или помогали сбежать за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe