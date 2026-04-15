Задержали на 'горячем': в Украине помощников нардепов разоблачили на 'схеме' для уклонистов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора "с поличным" задержали помощников народных депутатов на схемах по уклонению от мобилизации. За свои "услуги" злоумышленники брали 16 тыс. долларов с человека.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 15 апреля.

"Служба безопасности совместно с ГБР и Офисом Генерального прокурора разоблачила на "уклоняющихся схемах" двух помощников действующих народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, фигуранты предлагали военнообязанным за 16 тыс. долларов США избежать военной службы путем изготовления поддельных медицинских документов или организации выезда в ЕС в обход пунктов пропуска.

В частности, помощники народных депутатов предлагали клиентам фиктивные выводы военно-врачебных комиссий о непригодности к службе, справки об "инвалидности" и поддельные удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин.

После получения полной суммы средств злоумышленники прекращали связь с клиентами и исчезали. Правоохранители задокументировали их действия и задержали при получении денег, а во время обысков изъяли телефоны с доказательствами и средства, полученные незаконным путем.

Сейчас организаторам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации и разоблачили восьмерых организаторов сделок в разных регионах Украины. Дельцы предлагали военнообязанным за суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов США избежать призыва по поддельным документам или помогали сбежать за границу.

