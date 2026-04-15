Задержали на "горячем": в Украине помощников нардепов разоблачили на "схеме" для уклонистов. Фото
Сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора "с поличным" задержали помощников народных депутатов на схемах по уклонению от мобилизации. За свои "услуги" злоумышленники брали 16 тыс. долларов с человека.
Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 15 апреля.
"Служба безопасности совместно с ГБР и Офисом Генерального прокурора разоблачила на "уклоняющихся схемах" двух помощников действующих народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.
Детали дела
По информации следствия, фигуранты предлагали военнообязанным за 16 тыс. долларов США избежать военной службы путем изготовления поддельных медицинских документов или организации выезда в ЕС в обход пунктов пропуска.
В частности, помощники народных депутатов предлагали клиентам фиктивные выводы военно-врачебных комиссий о непригодности к службе, справки об "инвалидности" и поддельные удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин.
После получения полной суммы средств злоумышленники прекращали связь с клиентами и исчезали. Правоохранители задокументировали их действия и задержали при получении денег, а во время обысков изъяли телефоны с доказательствами и средства, полученные незаконным путем.
Сейчас организаторам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).
"Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отмечается в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации и разоблачили восьмерых организаторов сделок в разных регионах Украины. Дельцы предлагали военнообязанным за суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов США избежать призыва по поддельным документам или помогали сбежать за границу.
