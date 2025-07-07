Взрывы возле Житомира: полиция сообщила о подозрении жителю Сумщины и четырем сообщникам. Фото

В результате двух мощных взрывов в селе Березина на Житомирщине , произошедших 2 июля, погибли два человека, еще более 80 получили ранения. Правоохранители установили, что трагедия стала результатом незаконной деятельности по изготовлению взрывчатки. По делу уже сообщено о подозрении пятерым мужчинам.

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Общая сумма нанесенного ущерба составила более 46 миллионов гривен. Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора.

Следствие выяснило, что еще летом 2024 года 60-летний житель Сумской области вместе с сообщниками наладил производство взрывчатых веществ с целью заработка. Для этого он обустроил производственную базу в помещениях бывшего коровника в Березине. Его партнер из Киева обеспечил необходимую инфраструктуру: подключение к коммуникациям, доставку химикатов и хранение материалов.

Третий участник схемы – 50-летний житель Сумщины, химик по специальности – отвечал за технологию изготовления и руководил процессом. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевской области. Оба рабочих постоянно проживали на территории предприятия и изготавливали взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы.

Отмечается, что готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без всяких разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта. Из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте.

В результате ЧП погибли двое местных жителей – 16 и 26 лет. Еще 83 человека получили телесные повреждения. Кроме этого, пострадали здания, транспорт и окружающая среда. Общая сумма нанесенного ущерба – более 46 миллионов гривен.

7 июля следователи следственного управления при оперативном сопровождении оперативников Управления уголовного розыска ГУНП Житомирщины и сотрудников УСБУ области сообщили всем пятерым мужчинам о подозрениях в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 УК Украины):

- незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 263-1 УК Украины);

- незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

- нарушении правил хранения взрывчатых веществ, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 267 УК Украины).

Максимальное наказание за эти действия – до 12 лет заключения. Расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить всех, кто мог быть причастен к производству и распространению взрывчатых веществ. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в районе одной из АЗС на окраине Житомира прогремели взрывы. Предварительно, взорвались два промышленных объекта. Инцидент произошел около 18:00 на участке международной трассы Киев – Чоп. В результате взрыва повреждены дома и авто. Два человека погибли, 82 получили ранения.

В четверг, 3 июля, ликвидация последствий взрывов на Житомирщине продолжается. Проезжую часть трассы "Киев – Чоп" расчистили, в других местах работает техника. Значительно повреждены частные дома, автобус отбросило с трассы к домовладениям, он полностью выгорел. На земле – много стекла и обломков.

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