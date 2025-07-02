Вблизи АЗС в Житомире прогремели мощные взрывы: все подробности. Фото и видео

Днем в среду, 2 июля, в Житомире прогремели два мощных взрыва. Громко было возле одной из автозаправочных станций на окраине города. Воздушную тревогу в Житомире не объявляли.

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В пресс-службе житомирской полиции в комментарии OBOZ.UA подтвердили информацию о взрыве в районе АЗС. Отмечается, что информации о пострадавших пока нет.

"На месте работают все экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Информации о пострадавших пока не поступало", – сообщили в полиции.

Очевидцы в соцсетях публикуют соответствующие кадры. На фото и видео видно, что над Житомиром поднялся столб дыма.

На видео также попал сам момент взрыва. Осторожно! ненормативная лексика.

В Житомирском городском совете сообщили, что взрыв произошел на АЗС, которая находится за кольцевой дорогой.

"На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы. Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться", – говорится в сообщении мэрии Житомира.

В то же время председатель Глыбочицкой общины Сергей Сокальский заявил, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", – сказал Сокальский в комментарии Общественному.

Тем временем в сети показали кадры ужасных последствий взрыва. Как видно из видео, много автомобилей загорелось, над трассой стоит густой дым.

В полиции официально сообщили, что взрыв произошел около 18:00 вблизи села Березина. На месте работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и медики.

Информация о пострадавших уточняется.

Из-за чрезвычайного происшествия движение по трассе было затруднено. А через некоторое время движение в обоих направлениях было перекрыто. Об этом сообщила патрульная полиция Житомира.

Правоохранители указали, как можно объехать место происшествия.

"В направлении города Ровно осуществляется объезд на 109 км (поворот на село Тесновка) через село Головино в направлении поселка Черняхов.

В направлении Киева объезд осуществляется: через разворот на 128 км (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновка на 109 км автодороги М-06 Киев – Чоп. Или же на 140 км (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновку на 109 км автодороги М-06 Киев – Чоп", – говорится в сообщении потрульной полиции.

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