"Разрушения масштабные": возле Житомира продолжается ликвидация последствий мощных взрывов. Видео

В Житомирской области вторые сутки продолжается ликвидация последствий взрывов вблизи села Березина накануне, где погибли два человека и еще 24 пострадали. Проезжую часть автодороги М-06 "Киев – Чоп" уже расчистили, в других местах работает техника.

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На месте находятся все профильные службы. Об этом сообщает канал "Мы – Украина".

По его словам, значительно повреждены частные дома как вокруг эпицентра взрыва, так и в километрах от него. Взрывной волной автобус отбросило с трассы к домовладениям, он полностью выгорел. Под ногами – много стекла и обломков зданий и авто.

На трассе повреждены несколько АЗС: в одних посыпался потолок в помещениях на территории, в других – частично разрушены заправочные колонки и магазины. Движение по автодороге уже полностью восстановили.

Напомним: около 18:00 в среду, 2 июля, несколько мощных взрывов прогремели в селе Березина Глыбочицкой громады примерно в 20 км от облцентра. Предварительно, ЧП произошло на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены.

На месте были развернуты штабы ГСЧС и местной громады для помощи тем, кто пострадал в результате взрывов. Работали спасатели, медики, полицейские, психологи и другие специалисты.

Житомирский центр контроля и профилактики болезней рекомендовал жителям близлежащих территорий закрыть окна и пить много воды. Причины происшествия выясняются, продолжается расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая в Житомире неизвестный подорвал гранату рядом с супермаркетом на проспекте Мира. Были травмированы шесть человек, правоохранители расследовали инцидент как покушение на убийство.

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