Вышедший из тюрьмы по контракту с ВСУ убийца активиста Мирошниченко ушел в самоволку и может бежать в Россию

Буквально накануне стало известно, что двое обвиняемых в убийстве активиста из Бахмута Артема Мирошниченко вышли из тюрьмы для прохождения военной службы по контракту. Практически сразу после этого один из них Александр Барышок самовольно покинул воинскую часть.

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Об этом сообщил брат убитого активиста Сергей Мирошниченко, ныне защищающий Украину в рядах ВСУ. Он выразил опасение, что убийца его брата может бежать в Россию: его мать живет в Санкт-Петербурге.

"Те два урода, которые убили моего брата, уже на свободе. После вступления в силу приговора 8 лет и 9,2 месяца соответственно они решили подписать контракт и пойти в ВСУ. Происходило это исподтишка, о чем узнал совсем недавно. Как добровольцу и как бывшему военному пробывшему на фронте добровольно 2 года, очень грустно, что рядом с моими побратимами может оказаться такая тварь. Видел все шесть лет издевательства над правосудием и над Украиной. Теперь они якобы стали защитниками, но в их раскаяние и искреннее желание защищать Украину я не верю", – написал Сергей Мирошниченко.

Он выразил сомнения в том, что Барабашем и Барышко руководило что-либо другое, кроме желания избежать наказания за совершенное преступление. По данным Мирошниченко, последний уже успел уйти в СЗЧ.

"Это легальный способ избежать тюрьмы и убежать. Кстати один – это уже сделал! На данный момент находится в СЗЧ, мать его находится в Питере и эта сволочь может туда слинять. Больно каждый раз звонить своим побратимам и узнавать плохие новости, зная как им это трудно за три года, и узнавать, что этот с*кун пробыл там всего ничего – и уже наутек, так что это не чистосердечное раскаяние и защита Украины, это всего-навсего прикрытие. Понимаю, что служить почти некому, но не к тому же, чтобы на службу принимали настоящих убийц. Эти люди будут потом получать все "плюшки" от УБД, битьсебя в грудь, что они защищали страну", – написал брат убитого активиста, попросив огласки.

На момент жестокого убийства, как рассказывал OBOZ.UA, Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. Не раз также давали пристанище беженцам с оккупированных территорий, в частности, после событий в Дебальцево зимой 2015-го.

29 ноября 2019 года на Артема Мирошниченко напали на улице Горького в Бахмуте – недалеко от почтового отделения. Двое нетрезвых подростков, 16 и 17 лет, догнали его и начали избивать. Для нападения и жестокого избиения (волонтера нападавшие-спортсмены добивали ногами, когда он лежал на земле) не было никаких причин. Впрочем, очевидцы рассказывали, что подросткам не понравилось, что Артем говорил по-украински. А брат погибшего считает, что причиной стала волонтерская деятельность Артема.

Впоследствии мужчину уже без сознания один из нападавших пытался затащить на тротуар и сильно ударил головой о плиту, когда ему это не удалось. Бросив Артема в беспомощном состоянии, оба злоумышленника ушли.

У Артема Мирошниченко медики диагностировали перелом основания черепа и провели несколько сложных операций, он находился в коме. 6 декабря стало известно, что Мирошниченко скончался в больнице.

Суд над убийцами Артема завершился летом 2024 года. 13 июня Славянский горрайонный суд объявил приговор Барышку и Барабашу, они получили девять и восемь лет заключения соответственно. Время пребывания в СИЗО им засчитали в срок пребывания за решеткой.

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