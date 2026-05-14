Вымогала взятку за инвалидность: в Хмельницкой области экс-главу МСЭК приговорили к пяти годам заключения

Бывшую главу областной медико-социальной экспертной комиссии одного из центров медико-социальной экспертизы Донецкой области приговорили к пяти годам лишения свободы за вымогательство взятки за установление инвалидности. Приговор вынес суд в Хмельницкой области, где после релокации работала комиссия.

Кроме заключения, женщине назначили конфискацию имущества. Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как установило следствие, в августе 2024 года мужчина обратился в учреждение для прохождения процедуры установления инвалидности. Во время разговора чиновница заявила, что за установление III группы инвалидности он должен заплатить 5 тысяч долларов США.

После этого заявитель обратился в милицию. В декабре 2024 года женщину задержали во время получения неправомерной выгоды в порядке статьи 208 УПК Украины.

Во время обысков в доме экс-сотрудницы правоохранители изъяли более 20 тысяч долларов США.

Суд признал ее виновной в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с вымогательством, по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

С 1 января 2025 года систему МСЭК в Украине официально заменили экспертными командами по оценке повседневного функционирования человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники полиции разоблачили "схему" в медицинских учреждениях Запорожья, где за взятку военнообязанным оформляли фиктивные документы с последующим получением инвалидности ради отсрочки от мобилизации. За предоставление таких услуг дельцы заработали более 200 млн гривен.

