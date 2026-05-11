Заработали на фиктивных инвалидностях более 200 млн: в Запорожье разоблачили 'схему' в медучреждениях. Фото

Работники полиции разоблачили "схему" в медицинских учреждениях Запорожья, где за взятку военнообязанным оформляли фиктивные документы с последующим получением инвалидности ради отсрочки от мобилизации. За предоставление таких услуг дельцы заработали более 200 млн гривен.

Участникам группы сообщено о подозрении. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Украины.

Как стало известно, в деле фигурируют – заведующая отделением коммунального учреждения здравоохранения, и.о. заместителя медицинского директора профпатологического учреждения в столице, бывшая работница Гоструда и посредники.

Детали дела

По данным следствия, услугами злоумышленников воспользовались не менее 500 человек. Установлено, что к схеме оформления фиктивных диагнозов были привлечены как работники государственных и частных медицинских учреждений, так и гражданские лица.

Участники сделки подыскивали военнообязанных и предлагали им оформление группы инвалидности якобы из-за влияния вредных условий труда. Стоимость таких "услуг" составляла около 420 тысяч гривен с одного человека.

За эти средства злоумышленники формировали фиктивные медицинские документы с ложными данными к справкам, заключениям и результатам обследований с "нужными" диагнозами, которые не соответствовали реальному состоянию здоровья. Кроме того, они организовывали псевдолечение со стационарным пребыванием в частных и коммунальных медицинских учреждениях Запорожья.

"На основании сфальсифицированной медицинской документации в электронную систему здравоохранения вносили данные о "диагностированном" заболевании. В дальнейшем с таким пакетом документов мужчин направляли к подконтрольным врачам специализированных профпатологических учреждений, которые за деньги устанавливали связь приобретенного "заболевания" с профессиональной деятельностью и выдавали соответствующие выводы", – отмечается в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали 32 эпизода незаконной деятельности. При поддержке спецназовцев КОРД полицейские и следователи провели 45 обысков в медицинских учреждениях, а также по местам жительства и в автомобилях фигурантов в Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Во время следственных действий изъяли более 7,3 млн грн в разной валюте, медицинские печати и штампы, документацию, дела пациентов, жесткие диски, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства.

На основе собранных материалов шести участникам схемы уже сообщили о подозрении. Их действия квалифицируют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины в зависимости от роли в противоправной деятельности:

– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);

– ч.1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

– ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

– ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

К тому же правоохранители наложили арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов, общая стоимость которого превышает 20 миллионов гривен.

"Досудебное расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление других причастных к указанным преступлениям лиц", – отметили в полиции.

