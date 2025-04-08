Вступил в 'полицию' оккупантов и поплатился: предатель из Херсона получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Предатель из Херсона получил 15 лет лишения свободы за сотрудничество с оккупационной администрацией РФ. Мужчина добровольно согласился работать с врагом и получил должность "полицейского".

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Об этом говорится в проекте "Хочу к своим". Суд признал жителя Херсона виновным в коллаборационной деятельности по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

42-летний херсонец был приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за сотрудничество с оккупационной администрацией РФ. Мужчина добровольно приобщился к так называемой "полиции" во время временной оккупации города.

В ходе расследования установлено, что он согласился работать на россиян, получив псевдодолжность "полицейского" в структуре, входившей в незаконное образование "ГУ МВД Херсонской области".

Находясь в рядах этой структуры, он выполнял задачи вражеской администрации, в частности , охранял захваченные здания, которые использовались российскими оккупантами. Таким образом, предатель способствовал утверждению контроля страны-агрессора над частью территории Украины.

Кроме приговора о лишении свободы, фигуранту запрещено в течение 15 лет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органах и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг.

Напомним, в Харьковской области будут судить сторонника страны-агрессора России, который продвигал пропагандистские идеи в сети. Житель м. Дергачи поддерживал захватнические действия РФ и называл российскую армию "освободителями". Предателю светит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области коллаборант приговорен к 12 годам лишения свободы за пособничество государству-агрессору. В июне 2022 года он в оккупированном Херсоне вызвался стать "исполняющим обязанности главного врача" в незаконно созданном учреждении "ГБУ "Территориальное медицинское объединение МВД" и работал в интересах россиян.

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