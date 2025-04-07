Мечтал об 'освобождении' Харькова: разоблачен сторонник России, продвигавший пропагандистские идеи в сети

В Харьковской области будут судить сторонника страны-агрессорки России, который продвигал пропагандистские идеи в сети. Житель м. Дергачи поддерживал захватнические действия РФ и называл оккупантов "освободителями".

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Об этом говорится в проекте "Хочу к своим". Предателю светит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По информации следствия, мужчина с пророссийскими взглядами публиковал сообщения в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" в поддержку кремлевской пропаганды.

В своих сообщениях он мечтал об "освобождении" Харькова, называл украинских защитников "нацистами", обвинял ВСУ в преступлениях против мирных жителей и описывал, как Украина будет "процветать" под контролем РФ. Кроме того, он прославлял российских оккупантов, называя их "освободителями" и поддерживал агрессивную политику Кремля.

​Факт оправдания войны подтвержден заключением судебной лингвистической экспертизы. Обвинительный акт по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины утвержден прокурорами Харьковской областной прокуратуры и направлен в Дергачевский районный суд Харьковской области.

Предателю грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, предатель Украины, возглавлявший "полицию" российских захватчиков в оккупированной Чаплинке Херсонской области, получил 15 лет заключения. Сейчас злоумышленник скрывается на ТОТ Украины, он объявлен в розыск и осужден заочно. Известно, что в 2014 году мужчина добровольно начал сотрудничать с агрессором.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области коллаборант приговорен к 12 годам лишения свободы за пособничество государству-агрессору. В июне 2022 года он в оккупированном Херсоне вызвался стать "исполняющим обязанности главного врача" в незаконно созданном учреждении "ГБУ "Территориальное медицинское объединение МВД" и работал в интересах россиян.

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