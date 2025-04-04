Житель Херсона, получивший 'должность' от оккупантов, поплатился за измену Украины: как его наказали

В Херсонской области очередного коллаборанта приговорили к лишению свободы за пособничество государству-агрессору. В июне 2022 года он во временно оккупированном Херсоне вызвался стать "исполняющим обязанности главврача" в незаконно созданном учреждении "ГБУ "Территориальное медицинское объединение МВД" и работал в интересах оккупантов.

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За это суд приговорил изменника к 12 годам лишения свободы. Об этом рассказали в проекте "Хочу к своим".

"Житель Херсона приговорен к 12 годам лишения свободы за пособничество государству-агрессору. Он добровольно занял руководящую должность в так называемом "медицинском объединении МВД РФ" во время оккупации города. Следствие доказало, что в июне 2022 года мужчина согласился сотрудничать с оккупационной администрацией и стал "исполняющим обязанности главного врача" в незаконно созданном учреждении "ГБУ 'Территориальное медицинское объединение МВД", – говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый официально зарегистрировал фейковое "медучреждение" в структуре оккупационных властей, организовал его работу, выполнял административно-хозяйственные обязанности, а также активно агитировал других граждан приобщаться к работе в учреждении. Подчиненным обещал "погоны" страны-агрессора, добавили в проекте.

Действия изменника были квалифицированы как пособничество государству-агрессору по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы и еще на 15 лет запретил осужденному занимать какие-либо должности в органах власти, местного самоуправления или государственной службе.

Обвинительный акт в суде поддерживали прокуроры Херсонской областной прокуратуры. А досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Херсонской области.

Также в "Хочу к своим" обратились к украинцам с традиционным призывом.

"Знаете, кто сотрудничает с врагом? Пишите сюда. Хотите прекратить сотрудничество с врагом? Пишите сюда. Хотите уехать в РФ? Пишите сюда", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский суд вынес приговор агенту ФСБ. Мужчина шпионил за военными объектами в Кировоградской области и передавал информацию российским спецслужбам. Теперь у него будет 15 лет за решеткой для того, чтобы подумать над тем, почему предавать свою страну и народ недопустимо.

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