Врач, подозреваемая в смерти 5-летнего мальчика во время лечения зубов, мобилизовалась в ВСУ: расследование дела могут приостановить

Львовский врач, которую подозревают в халатности, что привело к смерти 5-летнего мальчика после лечения зубов, мобилизовалась в Вооруженные силы Украины. Ее защита ходатайствует о приостановлении производства по делу.

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Отец умершего ребенка считает, что таким образом врач-анестезиолог хочет избежать уголовной ответственности. Подробности сообщает Zaxid.net.

О том, что подозреваемая по делу о смерти 5-летнего Велеса Пашника в результате лечения зубов, мобилизовалась в ВСУ через рекрутинговый центр, изданию сообщил отец ребенка, Виктор Пашник. Он утверждает, что защита анестезиолога подала ходатайство о приостановлении дела, его должен рассмотреть суд.

"Конечно, это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности", – заявил Виктор Пашник в разговоре с журналистами.

Издание напоминает, что согласно действующему законодательству, мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу.

"Пока врач будет находиться на службе, срок давности будет истекать. Отметим, санкции статей, по которым получила подозрение Ирина Пода (подозреваемая медик. – Ред.), предусматривают максимальное наказание – пять лет лишения свободы. ZAXID.NET обратился за комментарием в прокуратуру Львовщины, ожидаем ответа", – говорится в материале.

Напомним, в январе 2024 года во Львове умер пятилетний Велес Пашник. Во время операции по удалению молочных зубов в частной стоматологической клинике у него остановилось сердце. Медики смогли реанимировать ребенка, у мальчика диагностировали смерть мозга, он оставался без сознания в течение месяца.

В феврале 2025 года полицейские в рамках дела о смерти ребенка объявили о подозрении анестезиологу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ненадлежащее исполнение обязанностей, подделка и использование поддельных документов, незаконная лечебная деятельность.

По данным следствия, врач-анестезиолог подделала и подала в администрацию клиники соответствующий сертификат, из-за чего незаконно получила разрешение на лечение малолетних пациентов. Необходимой квалификации ни она, ни стоматолог, как утверждали местные СМИ, не имели.

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