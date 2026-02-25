Вклеивали фото военнообязанных в удостоверения иностранцев: на Днепропетровщине разоблачили схему уклонения от мобилизации. Фото

В Днепре сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности страны разоблачили чиновника Государственной миграционной службы и адвоката на организации схемы уклонения от мобилизации. В частности, задержанные за взятки изготавливали для военнообязанных фальшивые удостоверения иностранцев.

Об этом 25 февраля сообщили в Госбюро расследований. В Офисе генерального прокурора уточнили, что задержанным уже объявлены подозрения.

Новая схема уклонения

Задержаны – временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника ГМС на Днепропетровщине и адвокат. Они изготавливали для военнообязанных вид на постоянное проживание в Украине, которые выдают иностранцам.

Такой вид дает возможность избежать проверки военно-учетных документов, пояснили в ГБР и добавили, что стоимость "услуги" составляла 5 тыс. долларов США.

Причем для изготовления удостоверений злоумышленники использовали настоящие данные иностранцев, но в документ вклеивали фото своих "клиентов", военнообязанных украинцев. Общение с последними происходило через мессенджеры, а передача взяток осуществлялась во время личных встреч с адвокатом.

Что будет дальше

"Адвоката задержали после передачи поддельного удостоверения и получения второй части взятки – 10 тыс. долларов. Во время обыска в помещении ГУ ГМС Украины в Днепропетровской области изъяли мобильный телефон чиновника. Во время его осмотра обнаружили доказательства противоправной деятельности, после чего чиновника также задержали", – отметили в ГБР.

Обнаруженные доказательства обнародовали в ОГПУ.

Сейчас задержанным объявили подозрения в получении неправомерной выгоды и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины – это ч.3 ст.368, и ч.1 ст.114-1 УК Украины. Суд избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Другие схемы для уклонистов

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве правоохранители задержали "бизнесмена", который, по информации следствия, также организовал схему заработка на уклонистах. В частности, злоумышленник предлагал мужчинам выехать из Украины в составе футбольной команды. Этому подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Также был задержан депутат горсовета из Тернопольщины, который, по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. Этот злоумышленник за 10 тыс. долларов США помог снять мужчину с розыска и трудоустраивать ради бронирования от мобилизации.

