В Киеве депутат с Тернопольщины организовал схему заработка на уклонистах: просил до $10 тыс. за услуги. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали депутата горсовета из Тернопольщины, который, по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. В частности, злоумышленник за 10 тыс. долларов США помог снять мужчину с розыска и трудоустраивать ради бронирования

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Сообщено о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольской области, который в Киеве предлагал свои услуги по снятию военнообязанных с розыска,. А также он трудоустройство на государственные предприятия с целью дальнейшего бронирования от мобилизации", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, свои услуги народный избранник, который постоянно жил в столице, оценивал от 4 до 10 тыс. долларов США. В частности, своему знакомому, который находился в розыске, депутат обещал обновить военно-учетные документы в одном из столичных РТЦК без его присутствия.

Злоумышленник помог со снятием с розыска, а впоследствии обещал содействовать в трудоустройстве в структурное подразделение одного из министерств с последующим бронированием.

За свои "услуги" нарушитель частями получил 77 тыс. гривен на карточку. Его задержали во время получения 10 тыс. долларов США. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 506 тыс. грн.

