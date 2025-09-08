Входил в масштабную агентурную сеть: СБУ раскрыла новые детали дела 'крота' ФСБ в рядах НАБУ

Сотрудники службы безопасности раскрыли новые подробности дела, которое касается "крота" российской ФСБ в рядах Национального антикоррупционного бюро Украины. Так в июле был задержан предатель, который работал в закрытом подразделении "Д-2" НАБУ и входил в масштабную агентурную сеть врага.

К ней, кроме него, принадлежали еще три человека, разоблаченных ранее. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 8 сентября.

Что известно

В ведомстве отметили, что все агенты хорошо владели методами конспирации, имели доступ к государственной тайне и документам с ограниченным доступом.

По имеющейся информации, их деятельность координировал сотрудник 1-й службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров. Он начал создавать сеть еще в 2009 году, во время поездок в Украину в рамках межведомственных контактов спецслужб двух стран.

Первым из соратников Егорова, задержанным СБУ в 2020 году, стал генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Выполняя его задание, Шайтанов готовил теракты на территории Украины, планировал убийство известного добровольца, а также собирал и передавал агрессору данные о тайных операциях в районе АТО.

После задержания генерал-майора и анализа собранных материалов СБУ вышла на еще одного агента Егорова – Дмитрия Иванцова. Он занимал должность заместителя руководителя охраны беглого президента Виктора Януковича и в феврале 2014 года помогал ему выехать в Россию. Сам Иванцов остался в Крыму и начал сотрудничать с врагом. Сейчас он скрывается на оккупированном полуострове как резидент ФСБ.

Несмотря на сложные методы конспирации, которыми пользовалась сеть Егорова-Иванцова, в 2024 году СБУ разоблачила еще одного их сообщника. Им оказался военный Нацгвардии, который в течение нескольких лет передавал Иванцову информацию об украинских активистах, чиновниках, военнопленных, а также данные о последствиях обстрелов РФ.

Позже СБУ установила, что в агентурную сеть также входил бывший сотрудник МВД, который на момент задержания работал в НАБУ. По материалам следствия, его завербовали еще в 2012 году.

После 2014-го он продолжил предоставлять Иванцову секретные сведения, когда тот уже открыто перешел на сторону агрессора. Это подтверждается скрытой перепиской, которую агенты восстановили уже через три дня после так называемого "референдума" о присоединении Крыма к РФ.

"По материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируется, что он совершил более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича. Среди прочего, "крот" собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал вербовочные мероприятия и специальные информационные операции", – говорится в сообщении.

Чтобы собрать персональные данные о потенциальных "мишенях", предатель пользовался закрытыми базами правоохранительных органов Украины.

Предателя задержала СБУ

После тщательного документирования его противоправной деятельности сотрудники СБУ совместно с Офисом Генпрокурора задержали злоумышленника. Во время обысков изъяты телефон и компьютерная техника, через которые он поддерживал связь со своим куратором.

Сейчас ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 3 государственная измена;

ч. 3 ст. 362 4 несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в компьютерных системах.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Предателю грозит до 15 лет лишения свободы.

"Обращаем внимание, что другой агент сети Егорова-Иванцова генерал-майор Валерий Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой. Чиновник Нацгвардии сейчас находится под стражей. Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжается", – указано в сообщении.

Напомним, 6 сентября стало известно о задержании на украинской территории народного депутата от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Федора Христенко. Мужчина находился в розыске по подозрению в государственной измене, поскольку был завербован ФСБ РФ еще до полномасштабного вторжения России и активно выполнял задания российской спецслужбы.

Как писал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу военной разведки РФ, которая корректировала обстрелы Киева. Кроме того, злоумышленники проводили диверсии в Одесской области. Их завербовала экс-преподавательница столичного университета, которая сбежала в Россию.

