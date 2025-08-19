Корректировали обстрелы столицы: СБУ задержала агентурную группу РФ, которых завербовала экс-преподавательница Киевского университета. Подробности

УкраїнськаУКР
Сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу военной разведки РФ, которая корректировала обстрелы Киева. Кроме того, злоумышленники проводили диверсии в Одесской области. Их которых завербовала экс-преподавательница столичного университета, которая сбежала в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Пособникам врага грозит наказание в виде длительных сроков заключения.

Что известно

"Служба безопасности разоблачила агентурную группу российской военной разведки (более известной как игру), которая занималась корректировкой воздушных атак РФ по Киеву идиверсиями на юге Украины", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в службе безопасности агентурной группы ячейка состояла из четырех человек. Из них двое – непосредственные агенты и исполнители "заказов". Еще одна участница была "связной", через которую агенты получали указания. Кроме того, непосредственным куратором злоумышленников оказался злоумышленников, кадровый сотрудник российского гру Максим Чачин.

Отмечается, что контрразведка СБУ задержала агентов-исполнителей еще в феврале 2025 года. С тех пор продолжались комплексные мероприятия, с помощью которых удалось установить других участников вражеской ячейки и задокументировать их контакты.

Как стало известно в ходе расследования, сотрудник ГРУ РФ привлек к подрывной деятельности экс-преподавательницу одного из известных Киевских университетов. Она в 2021 году выехала в Россию и пошла на сотрудничество с оккупантами. После начала полномасштабной войны профессор вывела на прямую агентурную связь с врагом своего бывшего студента – 27-летнего киевлянина, который поддерживал вооруженную агрессию страны-террориста.

Затем женщина познакомила его с еще одним жителем столицы Украины, который присоединился к составу агентурной группы. Им оказался 40-летний экс-военный, который владел информацией о пунктах базирования отдельных подразделений Сил обороны.

"Вместе они обходили соответствующие локации, обозначали их на гугл-картах и отправляли куратору для подготовки ракетно-дронных атак по Киеву. Впоследствии агенты переехали в Одессу, где сначала "залегли на дно", а затем по заданию врага подожгли две башни мобильной связи и несколько электроподстанций. Также фигуранты готовились к совершению терактов с использованием самодельных взрывных устройств, но Служба безопасности предотвратила это", – отметили в пресс-службе.

Суд и подозрения

Сейчас следователи СБУ направили в суд обвинительный акт на обоих агентов по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также готовится сообщение о подозрении куратору этих агентов от ГРУ РФ и их "связной".

Экс-преподавательница Киевского университета

Стоит добавить, что под имеющуюся информацию о вербовщице вражеских агентов подпадает бывшая преподавательница профессор кафедры культурологии факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Евгения Бильченко.

Она после увольнения из вуза за пророссийские взгляды переехала в РФ, где продолжила свою антиукраинскую деятельность. Там она писала стихи и волонтерила для путинской армии, заявляя о готовности умереть за "русский мир", а потом кричала, что там ее "использовали как презерватив".

Корректировали обстрелы столицы: СБУ задержала агентурную группу РФ, которых завербовала экс-преподавательница Киевского университета. Подробности

В 2022 году ей сообщили о подозрении в государственной измене, а также ее двум сообщникам. По заказу российских спецслужб она вербовала агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали очередную вражескую агентку, которая помогала путинской армии наносить новые удары. Женщина передавала захватчикам разведданные для новых атак на Дружковку.

