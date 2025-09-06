Был завербован ФСБ задолго до полномасштабного вторжения: в Украине задержали нардепа от ОПЗЖ. Фото

Правоохранители задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Федора Христенко, который находился в розыске по подозрению в государственной измене. По данным следствия, парламентарий был завербован ФСБ РФ еще до полномасштабного вторжения России и активно выполнял задачи российской спецслужбы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Стоит отметить, что правоохранители не называют имя задержанного, но по данным источников OBOZ.UA, речь идет о Федоре Христенко.

Что известно

В течение 2020–2021 годов нардеп наладил механизм влияния на руководство одного из украинских правоохранительных органов, что позволяло собирать и передавать РФ важную информацию. После вторжения России нардеп покинул территорию Украины, продолжая противоправную деятельность из-за рубежа.

В июле 2025 года Офис Генерального прокурора сообщил народному депутату о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Тогда же заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

6 сентября, после задержания, парламентария доставили в Печерский районный суд Киева, который применил к нему ранее избранную меру пресечения – содержание под стражей до 21 октября 2025 года.

Правоохранители отметили, что следствие продолжается.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федора Христенко, которого следователи считают агентом ФСБ, в ближайшее время могут принудительно вернуть из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину. Процедура экстрадиции, по данным журналистов, уже находится на финальной стадии.

Христенко покинул Украину за десять дней до начала большой войны и поселился в Дубае. По данным журналистов, он жил в апартаментах площадью 173 квадратных метра. При этом свою приверженность к России политик никогда не скрывал: после начала боевых действий в 2014 году неоднократно посещал РФ.