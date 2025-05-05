Вела 'эфиры' в ТикТок: СБУ задержала агентку ФСБ, которая шпионила для оккупантов в прифронтовом Мирнограде. Фото

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила и задержала очередную агентку российской ФСБ. Ею оказалась 43-летняя жительница прифронтового Мирнограда – работница угледобывающего предприятия, которая передавала врагу информацию об украинских войсках на Покровском направлении.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Как установило следствие, женщина попала в поле зрения российских спецслужб из-за своей активности в TikTok.

После вербовки она перешла на закрытые каналы связи и начала выполнять задания кураторов. Ее основной деятельностью было обследование прифронтовой территории с целью выявления позиций ВСУ — в частности, артиллерийских батарей и тыловых объектов, интересовавших оккупантов.

Контрразведка СБУ задокументировала факты шпионской деятельности и задержала агента на одном из блокпостов. У нее изъяли мобильный телефон, на который она фиксировала расположение украинских подразделений и сохраняла контакты с российскими агентами.

По данным следствия, фигурантка является жительницей прифронтового Мирнограда, находящегося под постоянными обстрелами со стороны рашистов. Во время эвакуации гражданского населения из прифронтовой зоны агент осталась в городе, чтобы выполнять вражеские задачи, а двоих своих детей вывезла вглубь территории Украины.

В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Задержанная находится под стражей.

Напомним, в Сумской области был вынесен приговор мужчине, который проводил шпионскую деятельность в пользу спецслужб. Он собирал и передавал ФСБ разведывательные данные о позициях Вооруженных Сил Украины, а также предпринимал попытки расширить агентурную сеть в приграничных районах.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала российского агента, который "сливал" враговые локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупации региона вражескими войсками. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.

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