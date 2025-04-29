В Украине бросили за решетку предателя, который шпионил для ФСБ на пограничьи Сумщины. Фото

В Сумской области вынесли приговор мужчине, который шпионил в пользу российских спецслужб. 56-летний местный житель передавал ФСБ разведданные о позициях украинских войск и пытался строить агентурную сеть на пограничных.

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Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

Установлено, что злоумышленник начал сотрудничать с ФСБ в августе 2023 года. В поле зрения россиян он попал из-за антиукраинских комментариев в соцсети "Одноклассники". После дистанционной вербовки шпион начал активный сбор информации о перемещении личного состава и техники Вооруженных сил Украины в Сумах и на приграничных территориях.

Он обходил приграничные территории, скрыто снимал украинские позиции, имитируя телефонные разговоры и передавал собранную информацию куратору через мессенджеры.

Кроме разведки, российская сторона поручила ему искать "единомышленников" – людей, которых можно было бы привлечь в агентурную сеть Сумской области. В то же время, в запрещенных российских соцсетях он открыто поддерживал агрессора и распространял призывы к развалу Украины.

Поймали предателя в январе этого года, когда тот готовился к очередной поездке к северной границе. СБУ собрала исчерпывающие доказательства его вины, а суд признал мужчину виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередную вражескую агентшу в Николаевской области. Чиновница горсовета Первомайска по заданию врага шпионила за защитниками украинского юга.

Ранее стало известно, что СБУ задержала российского агента, "сливающего" врагу локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупации региона вражескими войсками.

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