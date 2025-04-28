Ожидал оккупацию Донетчины: СБУ задержала российского агента, который 'сливал' врагу локации минных полей ВСУ. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области российского агента, который передавал оккупантам важную информацию о минных заграждениях и позициях украинских военных. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска, который открыто симпатизировал врагу и ждал полной оккупации региона.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным следствия, агент передавал российским военным координаты минно-взрывных полей и укрепрайонов ВСУ вблизи линии фронта.

Под видом рабочих поездок он также фиксировал огневые позиции украинских защитников и маршруты передвижения военных колонн.

Правоохранители вовремя разоблачили и задержали предателя на начальном этапе его шпионской деятельности, предотвратив утечку секретных данных в российский ГРУ.

Установлено, что мужчина был завербован из-за запретной в Украине российской соцсети, где сам предложил свою помощь врагу. После вербовки он поддерживал связь с боевиком одной из оккупационных группировок РФ, воюющей на восточном фронте.

Кроме шпионской деятельности агент планировал после возможной оккупации региона создать собственный отряд из "единомышленников" для поиска и задержания участников движения сопротивления.

Во время обыска у задержанного изъяли телефон с поличным его сотрудничества с врагом. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ задержала агента ФСБ. Злоумышленница, по информации следствия, устанавливала "видеоловушки" для корректировки ударов страны-террориста РФ по Киевщине. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший ракетную атаку в Черкасской области. 45-летний безработный из Черкасс охотился на пункты базирования мобильных групп ПВО. Суд признал его виновным в государственной измене.

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