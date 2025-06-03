Вел скрытую съемку: СБУ задержала агента ФСБ, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ. Фото

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который работал на строительстве стратегических объектов ВСУ и передавал врагу их координаты. Его задачей была корректировка ракетных ударов.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Предателем оказался 32-летний работник строительной компании, которая занималась возведением запасных командных пунктов для подразделений Сил обороны.

Отмечается, что он сознательно устроился в эту фирму, чтобы собирать данные для врага.

По информации СБУ, агент собирал точные координаты подземных укрытий, устанавливая на объектах системы вентиляции. Кроме геолокаций, он передавал оккупантам технические детали и характеристики сооружений, что делало их потенциально уязвимыми для ракетных атак.

Для конспирации предатель удалял с телефона всю переписку с куратором после каждого сеанса связи. Киберспециалисты СБУ разоблачили и задокументировали контакты предателя с оккупантами, а на финальном этапе операции задержали его по месту жительства.

Параллельно СБУ провела комплекс мероприятий по дополнительной защите стратегических объектов на Харьковщине.

Во время следствия установлено, что агент также фиксировал движение украинской бронетехники в направлении фронта. Он проводил скрытую съемку на телефон, возвращаясь домой после смены.

Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Предатель находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, также в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского агента. Им оказался 42-летний мобилизованный, проходивший службу в одной из штурмовых бригад Национальной гвардии.

Сотрудники Службы безопасности вместе с полицейскими задержали еще шестерых приспешников врага, которые работали на российские спецслужбы. Они поджигали машины украинских военных и объекты "Укрзализныци".

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