Действовали по заказу РФ в разных регионах: в Украине задержали еще 6 поджигателей имущества ВСУ и 'Укрзализныци'. Фото

Сотрудники Службы безопасности вместе с полицейскими задержали еще шестерых приспешников врага, которые работали на российские спецслужбы. Они поджигали машины украинских военных и объекты "Укрзализныци".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что российские агенты действовали в трех областях Украины – Днепропетровской, Одесской и Черниговской.

Предателями оказались местные жители этих регионов, они были завербованы ФСБ, попав в поле зрения оккупантов, когда искали "легкого заработка" в телеграм-каналах. Все шестеро – молодые мужчины, самому младшему из них 13 лет, а самому старшему 27.

Диверсанты действовали по такой схеме: сначала согласовывали с кураторами потенциальные "цели", а затем уничтожали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

На Днепровщине задержаны двое несовершеннолетних из города Самар. Они сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов.

В дальнейшем российские приспешники должны были выявлять и поджигать служебные авто украинских защитников. Но не успели этого сделать, поскольку их задержали по горячим следам после преступлений на железной дороге.

В Одесской области задержаны еще трое диверсантов – двое парней из областного центра в возрасте 17 и 18 лет, а также 27-летний житель Черноморска. Все они порознь выполняли заказ ФСБ.

Задержанные успели уничтожить три релейных шкафа "Укрзализныци" и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения задач на фронте.

В Чернигове задержан 24-летний мужчина, который работал сварщиком на местной СТО. Он пытался сжечь автомобиль украинского военного.

По замыслу, задержанный хотел поджечь авто прямо на территории СТО, инсценировав это так, что поджог якобы сделали посторонние лица, которые пробрались на территорию ночью.

Правоохранители сработали на опережение и задержали диверсанта, когда он уже подготовил легковоспламеняющееся вещество для преступления.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время военного положения).

Все шестеро находятся под стражей. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители задержали пять человек, которые осуществляли поджоги по заказу спецслужб РФ в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве. Среди задержанных 14-летний подросток, пытавшийся поджечь синагогу в Кривом Роге.

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