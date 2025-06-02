Выполняли заказ РФ на севере и востоке: в Украине задержали еще 6 поджигателей энергообъектов и авто ВСУ. Фото

В очередной раз правоохранителями разоблачены шесть человек, которые осуществляли подрывную деятельность по заказу спецслужб страны-агрессора в разных регионах Украины. Все злоумышленники задержаны и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Об этом рассказали в СБУ. Все исполнители вражеских заказов попали "на крючок" агрессора, когда искали "легких заработков" в Telegram-каналах. Впрочем, вместо обещанных средств из РФ поджигатели получили подозрение и сейчас находятся под стражей с перспективой тюремного заключения.

Отмечается, что при процессуальном руководстве областных прокуратур задержанным сообщено о подозрении в "Совершении диверсий и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения" (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Днепр

По данным следствия, один из подозреваемых в Днепре получал задание через мессенджер и за денежное вознаграждение сжег релейные шкафы Укрзализныци. Для этого он подготовил горючую жидкость, поджег шкафы на станции в Днепре и снял свои действия на видео для дальнейшей передачи "куратору". Во время обысков у него изъяли бутылки с горючей жидкостью и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

Черниговщина

Другой подозреваемый, житель Черниговской области, по заказу спецслужб РФ поджег электрощитовую подстанцию и помещение отделения Укрпочты в Бориспольском районе Киевской области. Мужчина присылал видеоотчеты с отметками даты и места съемки и получил за это 1,5 тыс. долларов США. У него изъяли телефон с доказательствами переписки с представителем вражеских спецслужб.

Житомирская область

В Житомирской области трое жителей Бердичева получили через мессенджер предложение поджигать автомобили военнослужащих ВСУ. Выполнив инструкции заказчика, они ночью приобрели бензин, подыскали объекты и подожгли два автомобиля - Renault Scenic и Nissan Patrol.

Киевская область

Жителю Киевской области также в мессенджере Telegram представитель государства-агрессора предложил легкий "заработок". По его заданию мужчина поджег релейный шкаф на железной дороге, облив его легковоспламеняющимся веществом. Процесс поджога он фиксировал на камеру телефона, чтобы отчитаться перед заказчиком.

Напомним, что 22 мая 2025 года сотрудники Службы безопасности вместе с полицейскими задержали еще шестерых приспешников врага, которые работали на российские спецслужбы. Они поджигали машины украинских военных и объекты "Укрзализныци".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители задержали пятерых человек, которые осуществляли поджоги по заказу спецслужб РФ в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве. Среди задержанных 14-летний подросток, который пытался поджечь синагогу в Кривом Роге.

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