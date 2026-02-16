Умер легендарный актер фильмов 'Крестный отец', который номинировался на 'Оскар'. Фото

В возрасте 95 лет умер легендарный американский актер Роберт Дюваль. Сердце лауреата премии "Оскар", наиболее известного по фильмам "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", остановилось 15 февраля.

Об этом пишет CNN. Дюваль умер мирно в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния, говорится в заявлении, направленном его PR-агентством от имени его жены Лусианы.

Отмечается, что официальной церемонии прощания не планируется. Вместо этого семья Дюваля призвала всех, кто хочет почтить память актера, сделать это таким образом, чтобы это "отражало его жизнь: посмотреть замечательный фильм, рассказать интересную историю за столом в кругу друзей или поехать на природу, чтобы насладиться красотой мира".

Чем запомнился Роберт Дюваль

Дюваль сыграл в ряде пьес, прежде чем в 1962 году получил небольшую, но ключевую роль Артура "Бу" Редли в фильме "Убить пересмешника".

Затем был ряд ролей в кино, среди которых роль злодея, противостоящего Джону Уэйну в единственной оскароносной ленте Уэйна "Настоящее мужество"; роль майора Фрэнка Бернса в фильме Роберта Альтмана "M*A*S*H"; а также главная роль в дебютной антиутопической фантастической ленте режиссёра "Звёздных войн" Джорджа Лукаса "THX 1138" 1971 года, в которой Дюваль (как и все остальные) появился с выбритой головой.

Последний фильм вышел на экраны за год до "Крестного отца" (режиссер Фрэнсис Форд Коппола), роль адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена в котором вывела Дюваля на новый уровень. После этого актер постоянно работал, сыграв руководителя телесети в сатирической ленте "Сеть", и перешел на телевидение, появившись в блокбастере "Одинокий голубь".

Дюваль получил "Оскар" за роль кантри-певца в фильме 1983 года "Нежное милосердие", в котором он сам исполнял песни.

Он также был номинирован на премию "Оскар" за роль морского пехотинца, конфликтующего со своей семьей, в фильме "Великий Сантини", и за роль подполковника Килгора в эпической ленте о войне во Вьетнаме "Апокалипсис сегодня", которая снова свела его с Копполой и в которой он произнес часто цитируемую фразу: "Я люблю запах напалма по утрам".

Интересно, что Дюваль пропустил съемки в долгожданном фильме "Крестный отец 3" в 1990 году. Это произошло из-за спора по оплате труда с Копполой – актер говорил, что Аль Пачино получит в пять раз больше, чем ему предлагали, что было "абсолютно неприемлемо". Позже в интервью Ларри Кингу Дюваль назвал свое решение не сниматься в третьем фильме о "Крестном отце" "делом принципа".

Он также стал кинорежиссером – написал сценарий, снял и сыграл одну из главных ролей в фильме 1997 года "Апостол" о проблемном проповеднике, а впоследствии снял фильмы "Танго убийства" и "Дикие лошади". За роль в фильме "Апостол" он снова был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Дюваль также сыграл ряд исторических фигур в течение своей карьеры, в частности Роберта Э. Ли ("Боги и генералы"), Иосифа Сталина (в фильме HBO "Сталин") и нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана ("Человек, который захватил Эйхмана").

