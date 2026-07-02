В Украине разоблачили мошенническую сеть криптообменников: маскировались под легальный бизнес. Фото и видео

Правоохранители начали более 40 неотложных обысков по месту жительства фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют, подозреваемых в мошенничестве с криптоактивами. По состоянию на 2 июля один из участников преступной группы задержан.

Видео дня

О следственных действиях сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. По данным медиа, речь идет о сети Money24/7.

Криптообменники обворовывали людей по всей стране

В Нацполиции проинформировали, что сеть осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующих лицензий. Но это еще не все: компания якобы предоставляла услуги по обмену валют и покупке криптоактивов, а на самом деле присваивала средства клиентов.

"Потерпевшие не получали обещанных криптоактивов, а связь с фигурантами прерывалась", – рассказали копы.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко уточнил, что обыски уже прошли в семи регионах страны. Изъята наличные в различных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен, документы, автомобили и другие доказательства и имущество с целью дальнейшего возмещения убытков потерпевшим.

Как работала схема

Компания маскировалась под легальный бизнес. У нее был собственный сайт, она вела коммуникацию в Telegram, оформляла заявки через коды подтверждения, открыла многочисленные обменники.

"Все было сделано так, чтобы люди поверили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом. На самом деле после передачи наличных клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств", – отметил Кравченко.

Правоохранители "воспользовались" услугами мошенников, чтобы задокументировать преступление, и в ходе этого криптообменник завладел суммой в 50 тысяч гривен, используя уже отработанную схему и четкие алгоритмы.

"После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Далее клиенты приходили в указанные пункты обмена и вносили средства, которые те присваивали, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок", – пояснил генпрокурор.

По состоянию на четверг готовились подозрения в отношении участников схемы (завладение чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее была раскрыта схема, позволявшая мошенникам наживаться на теме благотворительности и гуманитарной помощи. Выдавая себя за гуманитарные организации, злоумышленники обманули пользователей в соцсети TikTok на сумму свыше 1 миллиона гривен.

– В 2026 году финансовые мошенники в Украине сосредоточились не на взломе систем безопасности, а на "работе" с людьми. Злоумышленники все чаще выстраивают сценарии так, чтобы жертва сама передавала данные карты, подтверждала операции или переходила на поддельные страницы, то есть фактически "добровольно" отдавала собственные деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!