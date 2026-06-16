Украинцы сами отдают свои деньги мошенникам: как работают самые популярные и опасные схемы

В 2026 году финансовые мошенники в Украине сосредоточились не на взломе систем безопасности, а на "работе" с людьми. Злоумышленники все чаще выстраивают сценарии так, чтобы жертва сама передавала данные карты, подтверждала операции или переходила на поддельные страницы, то есть фактически "добровольно" отдавала собственные деньги.

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Для реализации таких схем злоумышленники подстраиваются под конкретного человека и находят данные о его покупках, использовании банковских сервисов, активности в соцсетях, объявлениях на маркетплейсах или даже круге общения. Об этом рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

Она напомнила, что по данным Национального банка Украины количество мошеннических операций с картами в 2025 году уменьшилось на 5% – до 256 тыс. В то же время сумма убытков выросла на 24% – до 1,4 млрд грн. Средний размер одной мошеннической операции увеличился сразу на 30%. Теперь за один раз крадут в среднем по 5,5 тыс. грн.

"Снижение количества случаев не должно вводить в заблуждение. Наоборот: статистика свидетельствует, что мошенничество становится "дороже" для потерпевших. Если раньше часть схем была массовой и менее прицельной, то сейчас злоумышленники все лучше готовятся, разрабатывают сценарии, подбирая 100-процентный подходящий момент, когда их схема сработает, и психологически давят на человека", – пояснила эксперт.

Когда деньги "отдают" без принуждения: топ-схем 2026 года

По словам банкира, современные схемы работают за счет сочетания технических инструментов и психологического воздействия. В результате человек сам:

называет коды из SMS;

вводит данные карты на фейковых сайтах;

подтверждает операции;

переводит средства на счета, которые представляются как "безопасные"

"Большинство мошеннических схем основаны на манипуляции сознанием…Человек даже не задумывается, что самостоятельно назвал код из SMS, перешел по сомнительной ссылке, ввел данные карты на поддельном сайте или перевел деньги", – отметила Довгальская.

Банки фиксируют несколько основных сценариев, которые повторяются чаще всего:

Звонки "из банка"

Сообщения о якобы подозрительных операциях или блокировке счета завершаются требованием передать данные карты или перевести средства.

Фишинговые сайты

Пользователей направляют на страницы, имитирующие банки, госсервисы или службы доставки. Данные карт и коды вводятся непосредственно на этих ресурсах.

Фальшивые выплаты

Сообщения о "помощи" или "компенсации" используются как повод для ввода платежных данных. После этого злоумышленники снимают деньги с карты.

Взлом мессенджеров

Мошенники отправляют контактам жертвы сообщения с просьбой срочно перевести деньги. Часто для этого используют ИИ-"двойника" самой жертвы (например, через голосовые сообщения или "кружочки" в Telegram).

SIM-swap атаки

Перевыпуск SIM-карты позволяет перехватывать SMS-коды и получить доступ к финансовым сервисам. "Переписать" карту на себя злоумышленникам удается с помощью фейковых сообщений якобы от мобильного оператора, когда жертва должна передать одноразовый код.

Во всех этих схемах повторяется одна "точка входа" – момент, когда пользователь:

вводит данные на стороннем сайте;

подтверждает операцию во время разговора;

переходит по ссылке из сообщения;

передает коды доступа.

Чего никогда нельзя делать

Финансовые учреждения обращают внимание на простые действия, которые могут защитить счета украинцев. В частности:

не передавать PIN, CVV и SMS-коды;

проверять информацию о счете только через официальное приложение или контакт-центр;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не вводить данные карты на сторонних сайтах;

проверять любые просьбы от знакомых через другой канал связи;

в случае подозрения – сразу блокировать карту и обращаться в банк.

В банковском секторе подчеркивают: техническая защита работает, но критическим элементом остается поведение пользователя.

Как уже предупреждал OBOZ.UA, по Украине распространяется новая волна опасного онлайн-мошенничества. Киберпреступники научились искусно маскировать вредоносные рассылки под официальные сообщения от "Укрэнерго", чтобы заразить устройства пользователей вирусами и получить доступ к их конфиденциальным данным.

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