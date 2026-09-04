У высокопоставленного чиновника Фонда госимущества проводят обыски сотрудники СБУ – источник

У директора департамента управления государственными предприятиями Фонда госимущества Вадима Ванченко проводят обыски сотрудники СБУ. Следственные действия связаны с делом о возможном присвоении активов ГП "Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности".

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Об этом сообщают источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. Подробности уголовного производства станут известны в ближайшее время. Ванченко возглавляет одно из важнейших направлений.

Под его руководством подбирают директоров для государственных заводов и предприятий, готовят объекты к продаже, проверяют, есть ли у предприятия прибыль, выполняются ли финансовые планы, своевременно ли уплачиваются налоги.

Обыски касаются решения о создании совместного предприятия – ГП "Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности" – совместно со словацкой фирмой GIPROKOKS EUROPE S.R.O. Вместе они создали ООО СП "Гипрококс". Предприятие было образовано в конце 2024 года, ещё при предыдущем руководстве ФГСУ. Предприятию передали важнейшие активы ГП – патенты, торговую марку и товарный знак. Несмотря на это, доля государства в новом проекте составила лишь 40%. И это незаконно.

Создавать какие-либо организации на базе государственной собственности можно только при условии, что государство получает 50 и более процентов корпоративных прав. Владельцем GIPROKOKS EUROPE S.R.O. числится Дмитрий Снежко из Кривого Рога.

По информации источников, Снежко – близкий к прежнему руководству ФГИУ, а также к представителям партии "Слуга народа", к которой принадлежал и действующий председатель Фонда Дмитрий Наталуха. Как уже писало издание Bihus, на протяжении многих лет семья Снижко дружит с известным местным предпринимателем Константином Караманицем. Его основная сфера деятельности – добыча руды (ООО "Рудомайн"), также он известен как владелец ФК "Кривбасс".

Дмитрий Снежко официально был руководителем или владельцем 12 предприятий. В частности , до июня 2026 года он был владельцем ООО "Прайм Стори Пикчерс". Это ООО получало финансирование от "Мультимедийной платформы иновещания Украины". На имя Снежко также зарегистрированы "Добывающая компания Украины", "Кривбасс Шахтоуправление" и ряд других предприятий.

Подробнее о Дмитрии Снежко, а также о схеме присвоения активов ГП читайте в ближайшее время.

Как ранее писал OBOZ.UA, четверо фигурантов дела о нанесении государству ущерба на сумму свыше 700 млн грн преступной организацией, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества, получили подозрения. В настоящее время следствие по делу завершено, а раскрытие самой схемы стало одним из самых громких в истории антикоррупционных органов.

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